Sabah Kahvaltısında Pizza, Mısır Gevreğinden Sağlıklı

Bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, sabah kahvaltısında pizza yemek birçok diğer mısır gevreklerini yemeğe göre çok daha sağlıklı.

Aslında genç nesil olarak maalesef sabah kahvaltısına önem veren bir jenerasyon değiliz. Bunda geç uyumanın ve sabah da çoğunlukla geç kalkmanın da payı yok değil. Öyle bir saatte uyanıyoruz ki hem 'bu saatte kahvaltı mı edilirmiş canım!' ruh haline giriyoruz, hem de öğle yemeğini de ihmal edip uyandıktan sonraki birkaç saati es geçiyoruz. Bunun yanında çok bilinen bir gerçektir ki sabah kahvaltısı günün en önemli öğünü.

Bu öğünü boş geçmek istemeyenlerin ve kahvaltı hazırlayacak vakti de olmayanların imdadına mısır gevrekleri yetişiyor bildiğiniz gibi. Bir kase sütle hemen hazır olabilen ve sağlıklı olduğu da toplum tarafından kabul gören mısır gevreklerine göre daha sağlıklı bir öğün önerisi geldi: Pizza.

Bilim insanlarının araştırmasına göre, sabah kahvaltısında peynir yemek güne daha enerjik başlamanızı sağlıyor ve bir dilim pizzadaki kalori ile koca bir kase sütlü mısır gevreği neredeyse aynı. Bununla birlikte pizzanın çok daha fazla protein içermesi de güne sağlıklı bir başlangıç yapmamız için oldukça önemliymiş.

Hepsi bir kenara, her sabah güne pizza yiyerek başlayacak maddi özgürlüğümüz olsa, sağlıklı olup olmadığını ne kadar umursardık o da ayrı bir tartışma konusu. Ama aramızda sırf sağlıklı değil diye sabahları kendini pizza yemekten alıkoyan varsa, araştırmaya göre buna gerek yok. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu araştırma sonrası sabah kahvaltısında pizza yer misiniz?