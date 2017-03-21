Birçok insanın uyuduğu vakitlerde bu ikizler, kendi çaplarında verdikleri sabah partisiyle sosyal medyanın yeni gündemi oldular.

Bebeklerine bakmak bütün anne babaların hayatlarındaki en zor görevi olmuştur. Hele bir de ikiz olunca ikiyle çarpılan dertler yetmiyormuş gibi bir de birlikte hareket etme iç güdüleri, ebeveynlerin korkulu rüyası haline geliyor.

İzleyeceğiniz görüntüler de işte tam bu cinsten. İkizler Ryan ve Andrew’in anne ve babası Jonathan ve Susana Balkin, ikiz çocuklarının gece boyunca uyuduklarından şüphelenmeye başlayıp odalarındaki kameranın kayıt özelliğini açmışlar.

Nest markasına ait ev izleme sistemi tarafından kaydedilen video, ikizlerin zannedildiği gibi masum olmadığını ortaya koyuyor. Sabaha karşı bir çok insanın kalkmakta zorlandığı saatlerde ikizler kalkıp biraz dans ettikten sonra taklalar atıp yoruluyor, daha sonra koltuğa oturup sohbet edermiş gibi dinleniyorlar. Videonun kesilen kısmında baba ile anne çocukları yatağına getiriyor ancak bu, çocukları yarım kalan eğlencelerini devam ettirme hedefinden alıkoymuyor. Çok uzatmadan sizi video ile baş başa bırakalım: