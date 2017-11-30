Saç Telinden Bile Daha Küçük Olan Stres Çarkıyla Tanışın

Araştırmacılar, 2017 denildiğinde ilk akla gelen icatlardan stres çarkını mikro evrene taşıdılar. İnsan saçından bile daha küçük olan bir stres çarkı geliştirildi.

Fidget Spinners, yani ülkemizde bilinen adıyla Stres çarkı, bu senenin yıldız ürünlerinden birisiydi. Çok kısa süre içerisinde milyonlarca insana ulaşıp, ucuzuyla, pahalısıyla sayısız modeli çıkan bu stres çarkları, yaz aylarının favori oyuncaklarıydı.

Küçük bir ülkeye yetecek kadar çok para kazandıran bu oyuncaklar bu zamanlarda eski popülaritesinden uzak gözükse de, Ridge Ulusal Laboratuvar Nanofaz Malzemeleri Bilimleri Merkezi’ndeki araştırmacılar, saman alevi gibi parlayan bu aleti 100 mikron yani bir milimetrenin onda biri boyutu kadar ufaltmayı başardılar. Bu boyutuyla dünyanın en küçük stres çarkını yapmayı başaran araştırmacılar, bunu yapmak için 3D yazıcıdan yararlandılar.

Araştırmacı Dr. Adam Rondinone’un yaptığı açıklamaya göre stres çarkını bu boyutlara düşürmek pek kolay değildi. En büyük zorluğun spinner yapısını sağlayan sabit hub’un küçük bir boyutta üretilmesi olduğunu söyleyen Rondinone, dönmenin hareket edebilmesi için özgür olması gerektiğini ve bunun içinde çok küçük cisimler içerisinde yine çok küçük boşluklar olması gerektiğini açıkladı.

Bu stres çarkını satın almak ister misiniz veya alsanız bile kullanabilir misiniz bilmiyorum, ancak güzel bir haberimiz var. Cihaz o kadar küçük ki, eğer özel bir taşıma çantası eşliğinde taşımazsanız zaten kolayca kaybedersiniz. Ayrıca seri üretime çıkacağını zaten düşünmüyorum. O yüzden canınızı fazla sıkmamanızı öneririm. Zaten bu tarz teknolojilerin denenmesinin sebebi, küçük olması ile "gerçekten" hayat kurtaracak sensörler, mikroçipler gibi teknolojilerin sağlanması olarak gösteriliyor.