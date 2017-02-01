540 Milyon Yıllık Anüsü Olmayan Fosil Bulundu!

Çin’de yapılan fosil araştırmaları sonucunda 540 milyon yıllık anüsü olmayan bir deniz organizması keşfedildi!

Günümüzde yapılan araştırmalar ile tarih öncesi dönemde yaşamış birçok canlı ve yapı bulunmaya devam ediyor. Ancak son dönemde Çin’de ortaya çıkan ve inceleme sonucunda 540 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen bir fosil bulundu.

Bu fosilin bir deniz organizması olduğu düşünülürken Saccorhytidae familyasından Saccorhytus Coronarie olarak adlandırılan canlı olduğu düşünülüyor. Bu canlılın en ilginç tarafı ise bir anüse sahip olmaması. Yani evet, tahmin ettiğiniz gibi bu canlının yeme işleminin yanı sıra boşaltım işlemi de ağzından yapılıyor.

Konu ile alakalı Cambrige Üniversitesi’nden Profesör Siman Conway Morris ise "Bu Çin’de bulunan canlının erken dönem bir ikincil ağızlı olduğunu tahmin ediyoruz. Saccorhytus, insan dahil olmak üzere birçok türün ilkel durumunu yansıtıyor olabilir" şeklindeki açıklamasıyla durumu değerlendirirken bilimsel çalışmalara göre bu canlı insanın ilk atalarından biri olabilir.

Morris, "Eğer durum gerçekten yapılan araştırmalar sonucunda göründüğü gibiyse vücutta oluşan atık maddeler ağız yoluyla atılıyor. Araştırmalarımız kese şeklindeki bu organizmanın büyük bölümünün sadece ağızdan oluştuğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Bu yapılan tahminler ve değerlendirmelerin yanı sıra tarihte 510 ile 520 milyon yıl öncesinde yaşadığı düşünülen ikincil bacaklılardan daha eski bir geçmişe sahip olan bu canlı, böylelikle dünya üzerindeki ilk canlılardan biri olma ihtimalini taşımakta.