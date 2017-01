Sadece 1 Haftada İzleyip Bitireceğiniz Birbirinden Güzel 10 Yabancı Dizi

Birkaç bölümde biten ancak bittiği zaman tadının damağınızda kalacağı en iyi 10 yabancı diziyi listeledik.

Birçoğumuz yabancı dizileri takip etmeyi seviyoruz ancak günlük haatımızda her zmaan dizi takip etmek için vaktimiz olmayabiliyor ya da sevdiğimiz dizilerin uzun sezon aralarında hep o dizinin yerini tutabilecek bir dizi arıyoruz.

Biz de bu yazımızda bir haftada bitirebileceğiniz, belki çok zorlarsanız tıpkı bir film gibi Pazar günlerinizi şenlendirecek birbirinden güzel 10 yabancı diziyi derledik.

The Night Of (2016)

New York'ta bir taksi şoförünün başına gelen ilginç olayı konu alan The Night Of, 8 bölümden oluşuyor. Dizide adam, taksisine binen kadınla birlikte bir gece geçirir ve sabah uyandıklarında kadın ölür. Kadının ölümünden herkes adamı suçlar ve adam dizide "katil" sıfatından kurtulmaya çalışacaktır.

Millenium (2010)

Gazeteci Mikael Biomkvist ve hacker Lisbeth Salaner'ın masum bir adamın öldürüldüğü olayı çözmek üzerine yaptığı iş birliğini anlatan dizi 6 bölüm sürer.

Olive Kitteridge (2014)

Dört bölümden oluşan Olive Kitteridge dizisi, Olive isimli öğretmenin oğlunun pek de zeki olmadığını fark etmesi ve basit bir insan olan kocasıyla arasındaki ilişkiyi anlatıyor.

The Hollow Crown (2012)

İngiliz Edebiyatı'na ilgi duyanların çok seveceği, 7 bölümden oluşan The Hollow Crown dizisi İngiltere'nin üç kralı II. Richard, IV. Henry ve V. Henry'i anlatıyor.

A Young Doctor's Notebook (2012/2013)

Sekiz bölümden oluşan A Young Doctor's Notebook dizisi, Rus Devrimi esnasında görev yapan genç doktor Vladimir Bomgard'ın başına gelen trajikomik olayları konu alıyor.

The Beauty Inside (2012)

Her gün farklı bir insanın bedeninin içinde uyanan Alex'in hislerini anlatan, 6 bölümlük bir dizidir.

11.22.63 (2016)

Jack Eppig isimli öğretmen bir yolunu bularak 60'lı yıllara gitmeyi başarır. 8 bölümden oluşan dizide bu öğretmenin Keneddy cinayetini önlemek için geçmişe gittiği ve geçmişte ailesinin yaşadığı sorunlarla karşılaştığı anlatılır.

The Town (2012)

Üç bölümden oluşan dizide Mark Nicholas isimli karakterin anne ve babasının ölmesi üzerine memleketine dönmesi ve burada anne ve babasının intihar etmiş olma ihtimalini araştırır.

The Escape Artist (2013)

Will Bruton isimli yetenekli avukatın başına gelenleri anlatan 3 bölümlük bir dizidir. Dizide Bruton, korkunç bir suça bulaşmış müvekkilinin beraatini sağlayınca hiç istemediği olaylarla karşılaşır.

The Salp (2015)

Aile dostlarının toplantığı barbekü partisinde ev sahibi ailenin çocuğu bir yaramazlık yapar ancak aile bunu görmezden gelir, misafirlerden biri ise dayanamayıp çocuğa tokat atar. Bu olayın üzerine yaşanan olayları konu alan dizi 8 bölüm sürmektedir.

Utopia (2013/2014)

The Utopia Experiments isimli kitabı bulan 5 kişinin başına belaya girmesini ve tehlikeli kişiler tarafından takip edilmeye başlamasını anlatan dizi 12 bölüm sürüyor.