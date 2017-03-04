Sadece 24 Saat İçinde 3D Yazıcı ile Yapılan Ev!

3D yazıcılar artık kendilerini de aşmaya başladılar. Sadece bir günde ev inşa edebilen, robot destekli çılgın 3D yazıcı!

Teknoloji sektörde elinden gelmedik iş kalmayan 3D yazıcılar, önemli başarılara imza atmaya devam ediyorlar. Bu sefer 3D yazıcıların başardığı şey, muhtemelen matematikte sıkça karşımıza çıkan "30 işçi bir evi şu kadar günde yapıyor" sorularını ortadan kaldıracak.

Çünkü robot destekli bu 3D yazıcı, hiçbir işçiye ihtiyaç duymadan, bir evi kendi başına yapabiliyor. Hem de 24 saat gibi inanılmaz bir sürede. 37 metrekarelik evin duvarlarını, cephe giydirmesini ve bölmelerini beton ile yazan 3D yazıcı, Apis Cor firması tarafından geliştirilmiş. 3D yazıcı ile basıldıktan sonra sadece camlar ve kapısı takılan bu evin maliyeti 10 bin dolar.

Tabi Apis Cor'un bu başarısı dünyada bir ilk değil. Dünyanın ilk 3D binası, geçtiğimiz yıl Çin'de yapılmıştı. Fakat, her ne kadar bina 3D yazıcı ile üretilmiş malzemelerden oluşsa da bu malzemeler, önce ayrı ayrı olarak üretilmiş, daha sonrasında birleştirilmişti. Yani Apis Cor'un robotunun yaptığı tarzda, tek parça olarak bir 3D bina değildi.

Gerçi Çinliler, 3D yazıcı kullanarak Apis Cor'unkine benzer, hatta daha büyük ve 2 katlı bir ev de inşa etmişlerdi fakat inşaat işlemi 45 gün sürmüştü.