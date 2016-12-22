Sadece 3 Harften Oluşan, Dünyanın En Sinir Bozucu Bulmacasını Çözebilecek misiniz?

Kelime bulma oyunları arasındaki belki de en sinir bozucu olanıyla karşılaşmaya hazır olun.

Gazetelerin bulmaca köşelerinde ya da internette bu anlamda hazırlanmış kelime bulmaca oyunlarını bilirsiniz. Stres atmak ya da hoş vakit geçirmek için yapılan bu bulmacalar arasındaki en sinir bozucu olanını çözmeye hazır mısınız?

Kelimemiz İngilizce Dog, yani köpek. İçerisinde onlarca D, G ve O harflerinin bulunduğu bulmacamız, standart kelime bulma kurallarını içeriyor. Yani sağdan sola, soldan sağa ya da çapraz şekilde doğru kelimeyi (DOG) bulmaya çalışacaksınız. Kolay gibi görünüyor fakat zaman geçtikçe ‘nerede bu lanet kelime’ gibi istemsizce cümleler sarf ettiriyor. Her bulduğunuzu zannettiğiniz kelimenin DOOG, DOD ya da GOOG çıktığını görünce biraz daha sinirleriniz bozulacak. Alın bakalım, bulmaca aşağıda.

Eveet, bulabildiniz mi? Eğer hala bulamadıysanız şuradaki bağlantıya tıklayarak nerede olduğunu görebilirsiniz. Geçmiş olsun :)