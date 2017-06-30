Sadece 9 Dakikada Şarj Olan Elektrikli Otomobil: EMotion

Tesla'ya meydan okuyan EMotion lüks sınıfta müthiş bir potansiyel vaat ediyor. Sadece 9 dakikada şarj olmasıyla da tüm rakiplerini geride bırakıyor.

Fisker CEO'su Henrik Fisker, lüks elektrikli aracının bir prototipini Twitter'da bugün, daha sonra gerçekleşecek olan resmi açılış etkinliğinden önce açıkladı. Aracın ön siparişleri alınmaya başlandı bile. Aracın fiyatı 129,000 dolar. Yinede de ön sipariş verdiğinizde 2000 dolarlık bir depozito vermeniz gerekiyor. Aracın üretiminin de 2019'da olacağını belirtelim.

Araç, 9 dakikalık şarj süresiyle yaklaşık 100 kilometre yol katediyor. Fisker, Nanotech Energy Inc ile işbirliği içinde geliştirilen otomobilin diğer göze çarpan özelliklerinin tamamen özerk sürüş yetenekleri olduğunu açıklıyor.

"EMotion, yakında ilan edilecek ortak bir tedarikçi tarafından onaylanıp satışa çıktığında tamamen özerk sürüşe izin verecek donanımlarla donatılacak." İç mekanında ise, hem ön hem de arka koltukların nihai rahatlığını ve kullanıcı arabiriminin kolaylığı vurgulanıyor.

EMotion, benzinli ve dizel araçlarla rekabet edebilecek kadar güçlü bir motora sahip olacak. Fisker'in cesur iddiaları doğruysa, araba Tesla model S de dahil olmak üzere hemen hemen piyasadaki diğer tüm elektrikli araçların değerlerini aşacak. Gelecek yüksek fiyatın, aracın tasarımıyla doğru orantılı olarak artacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Tesla'nın araçlarını Tesla Supercharger istasyonu kullanarak şarj ederseniz, şarj süresi bir saat oluyor. Böyle bir durumda EMotion'un kesin bir üstünlüğe sahip olduğunu görüyoruz.

Aynı zamanda benzer bir umut da Porsche tarafından geliyor. Şirket, 2050 yılına kadar elektrikli araçlar üretmeyi ve 15 dakikalık bir şarj süresiyle aracın şarjını doldurmayı hedefliyor.

Bu tarz rekabetler, sektörde ilerlemeleri kısa sürede karşımızı getiriyor ve süreç ilerledikçe de fiyatlar haliyle düşebiliyor. Üstelik firmaların elektrikli araç rekabeti arttıkça daha fazla çevre dostu otomobiller ile karşılacağız.