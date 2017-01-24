Sadece Bir Beyaz Tahta Kalemi ve Su İle ‘Canlı Bir Cin Ali’ Yapabilirsiniz!

İngilizce olarak Stick Man denilen, ancak ülkemizde Çubuk Adam yerine Cin Ali olarak bilinen bu çizgiyi su ve beyaz tahta kalemi yardımı ile hareketli olarak çizebilirsiniz.

Dünya genelinde caps, yani meme’lerde yaygın olan stick man, yani çubuk adam çizimi, 90lı ve 2000li yıllardaki “Cin Ali” söylemiyle Türkiye’de bu çubuk adamın adı resmen Cin Ali oldu. Konumuza gelecek olursak eğer özellikle paint ve çeşitli programlar ile bu Cin Ali çizimlerini ve onların canlıymış gibi bilgisayarımızın içinde kavga edişlerini görmüştük.

Peki, olukça kolay bir numara ile Cin Ali’yi canlandırmak ve hareket ettirmek ister misiniz? Bunun için gerekli olan iki şey sadece bir adet beyaz tahta kalemi ve su olacak. Hem arkadaşlarınıza bir şov yapabileceğiniz, hem de kendiniz eğlenebileceğiniz bu numara için görünüşe göre bir de üzeri cilalı olan bir tahta masa ya da herhangi bir tahta yüzeye ihtiyacınız olabilir.

Tahminime göre mermer yüzeylerde de olabilecek olan bu numarada beyaz tahta kalemi ile çizeceğiniz Cin Ali ya da çubuk adam figürünün üzerine bir miktar su dökmeniz halinde çizim tamamen suyun içine geçerek bir nevi canlanıyor. Böylece suyu üfleyerek sağa sola doğru sürüklerken bizim Cin Alimiz de sağa veya sola doğru sürüklenmiş oluyor.