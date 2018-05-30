Üç boyutlu yazıcılarla gerçek roketler üretmek üzere bir iş fikrine sahip olan iki genç, bir Silikon Vadisi yatırımcısı ve NBA takımlarından Dallas Mavericks’in sahibi milyarder Mark Cuban’a mail attı. Dünya 5 dakikalığına güzelleşti ve bu mail, şirketlerine 500.000 dolar hibe kazandırdı.

Silikon Vadisi’nin iş kültürü, dünyanın hemen hemen her bölgesinden çok farklı bir şekilde işliyor. Eğer gerçekten daha önce yapılmamış ya da başarıya ulaşmamış bir fikre sahipseniz, orada yatırım almanıza kimse engel olamıyor. Biraz toz pembe geliyor olabilir, ancak durum böyle. Sadece o fikri bulunan kadar gerçekten çok çalışmalı ve insanları ikna edebilmelisiniz. Bazı fikirler ise ikna için kimseyi tanımanıza ihtiyaç duymaz.

Tim Ellis ve Jordan Noone isimli iki genç de daha önce muhtemelen pek çok kişi tarafından denenmiş olan bir fikrin üzerine şirket açtılar. Relativity Space adını verdikleri şirket, üç boyutlu yazıcılarla gerçek roketler üretmeyi amaçlıyordu. Her ikisi de mühendis olan gençlerin muhtemelen bu fikri gerçekleştirmek için çok farklı projeleri vardı.

Özellikle Tom Ellis, çoğu zaman çevresinden bir bilim kurgu filminde yaşadığına dair olumsuz yorumlar almış birisi. 2013 yılında kurdukları Relative Space, o yıldan bu yana toplam 45.1 milyon dolar yatırım aldı. Bu yatırımların ilkilerinde birisi, NBA takımlarından Dallas Mavericks’in sahibi olan Silikon Vadisi girişimcisi milyarder Mark Cuban’a ait. Kendisi, Ellis’ten gelen sıradan bir e-postaya olumlu şekilde yanıt vermiş.

Silikon Vadisi’nde eğer ilk yatırımızı alırsanız, diğer yatırımcıların gözünde de olumlu bir imaj elde ediyorsunuz. Belki de Mark Cuban’ın bu gençleri tercih etmesindeki sebep, küçük referans yatırımları oldu. Ellis, “Kendi şirketimizi kurmaya karar verdiğimiz hafta, yatırım dünyasında hiçbir bağlantımız olmadığını fark ettik” diyor.

İki arkadaş da sırayla Blue Origin ve SpaceX gibi dönemin en popüler uzay teknolojileri şirketlerinde çalışmışlar. Gördüğünüz üzere bazı insanlara rahat batıyor, dünyayı da bu kafalar güzelleştiriyor. Mark Cuban’ın “soğuk e-posta” denilen “bizim şöyle böyle bir fikrimiz var bla bla” şeklindeki mesajlara yanıt verdiği duyan gençler, kendisine e-posta gönderdiler.

Ellis, "Cuban’ın e-posta adresini bilmiyorduk, bu yüzden bir sürü farklı kombinasyon tahmini denedik. Sonuçta son derece kolay tahmin edilebilir bir adrese sahip olduğunu anladık” diyor.

Üstelik gönderdikleri e-postaya 5 dakika içinde olumlu yanıt alıyorlar.

Ellis ve Noone, ilk etapta 100.000 dolara ihtiyaç duyduklarını söylemelerine rağmen Cuban, gençlere 500.000 dolarlık destek sözü veriyor. Ellis, “İnsanlar, gerçekleşmesini istedikleri bir vizyona sahipse ve bunu açık bir şekilde anlatabiliyorlarsa, size yardım edebilecek birisiyle temas kurmanız çok işinize yarayacaktır. Büyük fikirleri ve harika şirketleri desteklemek isteyen çok sayıda insan var." açıklamasında bulundu.