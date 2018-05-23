Tam 10.000 Evin Enerji İhtiyacını Karşılayabilen Ufak Türbin

General Electric şirketi tarafından üretilen ve sadece ufak bir masa boyutunda olan bir türbin, tam 10.000 evin ihtiyacını karşılayacak miktarda enerji üretmeyi başarıyor.

Dünyanın en büyük dördüncü şirketi olan General Electric'in araştırma ekiplerinin ürettiği bir türbin, ufak boyutlarına rağmen ürettiği inanılmaz miktardaki enerjiyle harika bir performans sunuyor.

Türbinin bu avantajının arka planındaki neden ise güç kaynağı olan süperkritik karbon dioksitin son derece yüksek bir basınç altında ve 700 dereceye varan sıcaklıktaki hali. Bu haldeki karbon dioksit türbinden geçtikten sonra, tekrar soğutuluyor ve basıncı ayarlandıktan sonra yeni bir döngü başlatıyor.

Türbinin küçük boyutlu olması ve hızlıca kapatılıp açılabilmesi, kendisini çok kullanışlı bir hale getiriyor. Aynı miktarda enerji üreten buhar türbinlerinden 10 kat daha küçük olan bu türbin, ısı enerjisini elektriğe çevirme konusunda %50'e verime ulaşma potansiyeline de sahip. Normalde buhar temelli sistemler, %40'larda bir verime sahip.

Şimdilik üretim kapasitesi 10 megawatts olan türbinin, 33 megawatts seviyesine kadar çıkarılması bekleniyor.

Sistemin, özellikle yoğun enerji tüketimi yapılan saatlerde çok büyük katkılar sağlayabileceği düşünülüyor. Özellikle ilerleyen yıllarda geliştirilmesiyle, 500 MW enerji üretimine ulaşabileceğine ve böylece bir şehre yetecek kadar enerji üretebileceğine inanılıyor. Türbinin doğaya hiçbir şekilde zarar vermemesi de ekstra bir avantaj.

Türbinle alakalı bir video: