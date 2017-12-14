Kısa Sürede Kimlik Tespiti Yapabilen Yazılım

MinION adı verilen cihaz, 3 dakika gibi kısa bir sürede kişiden alınan kan örneğinden DNA testi yaparak, kimlik tespiti yapabiliyor.

DNA, kişiyle ilgili çok sayıda bilgiye sahiptir ama, genetik sırların derinine dalabilmek için analiz edilmesi gereklidir. Bu da oldukça masraflı bir işlemi gerektirir.

Fakat şimdi basit bir kan testi ile birkaç dakika içerisinde kimliğiniz açığa çıkarılabiliyor artık. Columbia Üniversitesi ve New York Genome Center’da bulunan araştırmacıların geliştirdikleri yeni bir yazılım, ucuz bir dizileme aracı ile eşleştirildiğinde, büyük bir felakete ya da cinayete kurban giden şahısların kimlik tespitini yapabiliyor.

Yeni yöntem, cep telefonu büyüklüğünde, MinION adı verilen bir cihaz kullanılarak DNA analizi yapmak için standart bir yöntem sunuyo.

Projeye yön veren araştırmacı Sophie Zaaijer “MinION anlık olarak DNA’yı okuyor ve okunan DNA hemen yorumlanıyor” diyor.

Bu yazılımın bilim kurgu kullanımı açısından en çok kullanılabileceği alanlardan biri, cinayet senaryolarının yaşandığı durumlar olabilir. Araştırmacılar açısından en çok işe yarayacak bir kullanım alanı ise, yapılan çalışmaların daha sonra aynen tekrarlanmalarına engel olan hücre hatlarının yanlış etiketlenmesi ya da bozulması gibi durumların gerçekleştiği kanser deneyleri olacaktır. MinION bu deneylerde yanlış verilerin tespit edilmesini sağlayabilir.

Zaaijer “MinION’ı kullanarak doğrudan uygulanabilir sonuçlar elde etmek için bir uygulama geliştirdik. Yaptığımız çalışma, rutin hücre hattı doğrulaması için kullanılan standart laboratuarlara bir ekleme olarak kullanılabilir. Böylelikle mevcut koşullarda dizileme ve sonrasında sonuçları elde etme işlemlerinde geçirilen uzun sürelerin çok daha kısaltılması sağlanarak, hızlı sonuçlar elde edilebilir” diyor.

eLife adlı dergide geçtiğimiz ay yayınlanan bir makaleye göre yeni yöntemle üç dakika gibi kısa bir süre içerisinde kimlik tespiti yapılabiliyor. Zaajer’e göre bu süre değişkenlik gösterebilecek olmakla birlikte, MinION’ın DNA okuma süresinde yapılan geliştirmeler sonrasında daha da kısalabilir.