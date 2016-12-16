Sadece Düşünceler ile Hareket Ettirilebilen Robot Geliştirildi!

Filmlerde gördüğümüz düşünceler ile kontrol edilen robotlar sonunda gerçeğe dönüşüyor olabilir.

Robot teknolojisi gün geçtikçe sınırları zorlamaya devam ediyor. Bilim kurgunun en popüler şeylerinden biri olan zihin kontrolü sayesinde hareket ettirilen robotlar yavaş yavaş gerçek oluyor gibi.

Minnesota Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, nöral arayüzlerde devrim niteliğinde olacak bir işe imza atarak insanların sadece düşünceleri ile kontrol edebilecekleri, robotik bir kol geliştirdiler.

Beyine ya da sinirlere herhangi fiziksel bir bağlantı gerektirmeyen robot, 3 boyutlu objeleri kullanabilmekte. Bunun yerine elektroensefalografi kullanan robot, beyindeki elektriksel aktiviteleri kaydederek hareketlerini bu aktivitelere göre yapmakta. Sİnyal işlemesi ve yapay zekanın sahip olduğu öğrenme teknolojisi ile robot, kişinin düşünceleri çözüyor ve bunları gerçekleştireceği eylemlere göre düzenliyor.

Şu an için geliştirilme aşamasında olan robot kolu deneyen kişilerin %80'i, yapmaları gereken testleri başarılı şekilde yerine getirmişler. Düşünceler ile kontrol edilen robot kol henüz yolun başında olabilir fakat sizin de bildiğiniz gibi teknolojinin ilerleyişi son sürat devam ediyor.

