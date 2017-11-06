Sadece iPhone X'a Has Olan 11 Yeni Özellik!

iPhone X, şu ana kadar tanıtılmış en özel iPhone modeli. Hal böyle olunca cihazın kendine has da pek çok özelliği bulunuyor.

iPhone X ile birlikte Apple, yeni bir iPhone tasarımına merhaba derken en önemli değişikliği ana ekran tuşuna veda ederek gerçekleştirdi. Bu değişiklik ile birlikte Apple, yeni iPhone X’a Apple kullanıcılarının başta hatırlamakta ya da alışmakta zorlanacağı bazı özellikler getirdi.

İşte iPhone X’un kullanıcılar tarafından benimsenmesi uzun süren özellikleri.

1- Ekranı nasıl açıyorsunuz?

Söylediğimiz gibi artık ana ekran tuşu bulunmuyor. Fakat bu durum, ekranı uyandırmak için güç tuşuna bağlı olduğunuz anlamına da gelmiyor. Yalnızca ekrana dokunarak cihazı uyandırabilirsiniz.

2- Face ID

iPhone X ile birlikte varsayılan biyometrik güvenlik kilidi Face ID olmuş oldu. Face ID sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Uyurken biri cihazı yüzünüze tuttuğunda da çalışmıyor. Gayet güvenli. Fakat bazen çalışmakta zorluk çekebiliyor; eğer 940 nanometre kızıl ötesi ışık geçirmez bir güneş gözlüğü kullanıyorsanız Face ID sizi tanıyamaz. Bu durumlarda Ayarlar’dan Face ID’yi kapatabilirsiniz.

3- Uygulama değiştirici nerede?

Şu ana kadar tüm iPhone’larda ana ekran tuşuna iki kere basarak uygulama değiştiriciyi açabiliyorsunuz, şimdi ise ana ekran tuşu yok. Fakat daha kolay bir şekilde uygulama değiştiriciye ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki ‘ana ekran çubuğu’nu yukarı kaydırın ve biraz bekleyin. Hepsi bu kadar. Ayrıca yukarı kaydırdıktan sonra parmağınızı sağa sola kaydırarak son uygulamalar arasında geçiş yapabilirsiniz.

4- Erişebilirlik

iPhone 6’lar ile birlikte Apple, büyük ekran kullanmakta zorlanan kullanıcılar için erişebilirlik özelliğini yayınlamıştı. Böylece tüm iPhone arayüzüne ekranın yalnızca bir kısmında ulaşabiliyorsunuz. Fakat bunun için şu ana kadar bir ana ekran tuşuna ihtiyaç vardı. Artık yok. Ekranın altında bulunan ana ekran çubuğunu hızlıca aşağı kaydırırsanız erişebilirlik özelliğini kullanabilirsiniz.

5- Yeni kamera ve el feneri kısayolu

iPhone X’da kilit ekranı ya da bildirim menüsünde kamerası ya da el fenerini açmak için ekranın alt köşelerinde bulunan simgelere güçlü bir şekilde basmak yeterlidir. Böylece yanlışlıkla ekrana dokunarak kamerayı ya da flaşı açmaktan kurtuluyorsunuz.

6- Gizli bildirimler

Bir bildirim geldiğinde uygulamayı açmadan ne kadar fazla detay öğrenirsek zamandan o kadar fazla kazanırız. Fakat bildirimleri başkalarının görmesine de gerek yok. iPhone X ile birlikte özel bildirimlerdeki detaylar otomatik olarak gizleniyor. Face ID, cihaz sahibini algıladığı an bildirimleri otomatik olarak genişletiyor.

7- Face ID avantajları

Bazı kullanıcılar Face ID yerine Touch ID’yi görmek isteseler de Face ID’nin bazı güzel avantajları bulunuyor. Örneğin Face ID cihazı kullandığınızı ya da yakınında olduğunuzu anladığında bildirim seslerini otomatik olarak kısar ve size rahatsızlık vermez.

8- Acil durum modu

Herhangi bir acil durumda güç tuşuna beş kez üst üste basarak Face ID’yi devre dışı bırakabilirsiniz. Böylece kimse zorla telefonun kilidini açamaz ve şifreyi söylemeniz gerekir. Ayrıca acil servislerden yardım talep etmek için de pratik bir yoldur.

9- Hey Siri

Artık ana ekran tuşunuz bulunmuyor. O halde Siri’yi nasıl çağıracaksınız? Bunun için tek yapmanız gereken güç tuşuna basılı tutmak. Apple’ın sesli asistanı hemen yardımınıza koşar. Ayrıca Apple Pay’i açmak için de güç tuşuna iki kere basabilirsiniz.

10- O halde cihazı nasıl kapatıyoruz?

Cihazı kapatmak için ses kısma tuşu ile güç tuşuna aynı anda basılı tutmanız gerekiyor. Bunun pek Apple ürünlerinin ‘sezgisellik’ anlayışına uymadığını fark eden şirket, bir de ayarlar menüsüne cihazı kapat seçeneği ekledi.

11- Ekran görüntüsü alma

Ana ekran tuşunun gidişi ile ortada kalan bir başka konu da ekran görüntüsü alma. Bunun için ses açma tuşu ile güç tuşuna aynı anda basmanız gerekiyor. Muhtemelen ekran görüntüsü almak isterken cihazı kapatanların sayısı hiç de az olmayacaktır.