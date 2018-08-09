Sadece Netflix'te İzleyebileceğiniz En İyi 5 Dizi

Son yıllarda bünyesine kattığı orijinal yapımlarla adeta bir derya deniz olan Netflix, bizlere tam bir dizi fırtınası sunuyor.

Netflix internet dünyasının en popüler uygulamalarından biri. İçerisinde dizi, film, belgesel gibi birçok programın bulunduğu platformda herkes için uygun olabilecek seçenekler bulunuyor. Biz de sizlere en iyi 5 Netflix orjinal yapımlarını derledik. Bu programlarda dizilerin yanı sıra belgesel ve animasyon serileri de bulunuyor.

1- Black Mirror

Seri, Netflix bünyesine alınmadan önce birkaç bölüm olarak British Channel 4' te yayınlanmıştı.Teknoloji gerçekten ilerlediğinde ne olacak? Bu dizi, sorumuzun farklı cevaplarını bir distopya halinde bizlere sunuyor. Tüyler ürpertici anltoloji serisi, teknolojinin denetlenmeden ilerleyen teknolojinin doğurduğu sonuçları varsayımsal olarak inceliyor. Bölümlerin çoğu, şu an yaşadığımız çağla oldukça iyi bağlandığı için rahatsız edici olabiliyor.

2- Sense8

Bilimkurgu-Drama türünde olan seri gerçekten yeni bir çığır açıyor. Dünyanın farklı yerlerinden birbirlerine zihinsel ve duygusal olarak bağlı olan sekiz kişinin hikayesi anlatılıyor. Bu sekiz kişi birbirlerinin deneyimlerini, yeteneklerini ve bilgilerini paylaşabiliyorlar. Hem birey hem de ekip olarak birbirilerini korumanın bir yolunu bulmaları gerekiyor.

3- Chefs Table

Bu belgesel, izleyicileri dünyanın farklı yerlerindeki şefleri ile tanıştırarak en farklı mutfaklara yolculuk yapmalarını sağlıyor. Geleneksel belgesel sunumu bazen yorucu olsa da, izleyicilerin güzel yemeklerin bulunduğu dünyaları keşfetmelerini asla engellemiyor.

4- Stranger Things

Bu bilimkurgu dizisi bir çocuğun (Will) aniden kaybolması ile başlıyor. Hem nostaljik hem de modern olan bu hikaye her bölümde kendisine daha çok bağlanmanızı sağlıyor. Annesi kaybolan çocuğunun doğaüstü güçler tarafından alındığını düşünse de; Will'in arkadaşları ekibe yeni katılan üyeleri ile birlikte onu bulmaya ve kurtarmaya çalışıyorlar.

5- TrollHunters

İlk bakışta çocuklara özgü gibi görülen bu yapım, oldukça kaliteli ses ve görüntü özellikleri ile diğer yapımlardan ayrılmasını sağlıyor. 15 yaşındaki Jim Lake büyülü bir cisim buluyor ve sonrasında yüzyıllardır yer altında gizlice yaşayan troll dünyasında katılmış oluyor. Jim'in görevi kötü trollere karşı diğerlerini korumak. Bunun için de büyülü bir şekilde Trollhunter'a dönüşüyor ve arkadaşı ile birlikte trolleri korumak için elinden geleni yapıyor.