Sadece Oyuncuların Konakladığı Beş Yıldızlı Oyun Oteli!

Son model oyun bilgisayarları, eSpor lobileri, çift kişilik lüks oda dizaynı ve her adımınızda yüksek teknolojiyle donatılmış bir yer burası. Üstelik beş yıldızlı!

Oyun sektörü, bilişim çağının en hızlı yükselen alanlarından birisi. Teknoloji firmaları yeni nesil oyun teknolojilerine hız kesmeden yatırım yaparken, oyuncuların harcadıkları para miktarı da her geçen gün artıyor. Yapılan oyun fuarı sayısının arttığı bir dönemdeyiz ve genç nesil, konsolu ya da klavyeyi ailelerinden daha çok benimsiyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da düzenlenen GameX fuarı, ülkemizdeki oyun sektörürün en uç noktalarına tanıklık etmemizi sağladı. Fuarda açıklanan verilere göre bu yıl Türk oyuncuların 1 milyar dolar üzerinde para harcamaları bekleniyor. Dolayısı ile oyunlar, oyun olmaktan çıkıp ciddi bir iş olmaya başladılar.

Tayvan'da hizmete giren yeni bir otel, bu yükselişin tüm dünyada devam ettiğinin en canlı kanıtlarından:

Bu otelin müşterileri, minimum i5-7400 işlemcili, 16 GB RAM’li ve GTX 1080 Ti ekran kartlı bilgisayarlarda oyun oynuyorlar:

Üstelik odalardaki her bilgisayarın karşısında DXRacer oyun koltukları bulunuyor. Yan yana duran koltuklardan ve odaların dekorasyonundan da anlaşıldığı üzere otel, oyuncu çiftleri ağırlamak için dizayn edilmiş.

Otele sadece oyun oynamak amaçlı girerseniz saat başı 12 dolar, 15 saat için de 75 dolar ödemeniz gerekiyor:

Ayrıca odalarda eSpor müsabakalarını canlı olarak izlemeniz için 46 inçlik televizyonlar bulunuyor. Bunun yanı sıra oyuncu arkadaşlarınızla vakit geçirebileceğiniz büyük bir arena ve bir de ayrı lobisi var.

Otel, Tayvan’ın Taipei kentine trenle 1 saatlik uzaklıkta bulunan Taoyuan bölgesinde:

Oteli ziyaret eden bir Çinli YouTuber’ın çektiği görüntüleri hemen aşağıdan izleyebilirsiniz:

Oyun teknolojilerinin giderek geliştiği bu çağda böyle bir ticari atılımı birinin yapması gerekiyordu. Sanırım turizmciler de “oyun turizmi” denilen alana alışsalar ve ülkemizde de örneklerini görsek iyi olacak.