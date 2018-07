Sadece Tek Bir Kişinin Geliştirdiği 14 Baba Oyun

Oyunlar genellikle başarılı ekipler tarafından geliştirilir fakat bazen de tek kişilik dev kadrolar işin içine girer. Bizler de sizler için tek kişi tarafından geliştirilmiş 14 bağımsız oyunu hazırladık.

Indie oyunların büyük çoğunluğu ekiplerin bir araya gelerek oluşturduğu projeler olur. Ancak her defasında birilerinin bir araya gelmesi ve yeni bir oyun geliştirmesi düşünüldüğü gibi kolay bir iş değil. Özellikle yaptığınız işe tutkuyla bağlı değilseniz, bu bir süre sonra sıkıcı hale gelebiliyor. Fakat bazen de ekip değil tek bir kişi tarafından geliştirilen indie oyunlar olabiliyor. Özellikle Steam’de pek çok kez bu tarz oyunlara denk gelmeniz mümkün. Fakat bu oyunlardan bazıları akademik bir gereklilik ya da zorunluluk nedeniyle geliştiriliyor. Bu tarz oyun geliştiricilerinin aksine bazı geliştiriciler ise hikayesi, grafikleri ve diğer detayları üzerinde uzun süre düşünerek kaliteli oyunlar geliştirmeye çalışır. Biz de sizler için tek bir kişi tarafından geliştirilmiş birbirinden başarılı 14 indie oyunu hazırladık.

Axiom Verge, 2015 - Thomas Happ

Axiom Verge, Thomas Happ tarafından geliştirilmiş bir Metroidvania oyunu. Başlangıçta PC, PS Vita, Wii U, Xbox One ve Switch platformlarında yayınlanmadan önce PS4 için yayınlandı. Metroid ve Contra'dan ilham alan Axiom Verge, hem keşif hem de savaşmaya odaklanan bir oyun. Oyuncular yabancı bir dünyayı kurtarmakla görevli bir bilim insanı olan Trace ile oynarlar. Dağınık öğeler ve güçlendiriciler, Trace'nin saldırılarını ve dünyayı gezinme yeteneğini geliştirir. Axiom Verge, 2010 yılının Mart ayında Happ'un başlattığı bir yan proje olarak ortaya çıktı. Oyunun bir yıl içinde başlaması planlandı, ancak Happ, geliştirme sürecine daha fazla zaman ayırdı. Beş yıllık geliştirme döngüsü boyunca oyunun tasarımına, grafiğine ve müziğine ciddi katkılarda bulundu.

Braid, 2008 - Jonathan Blow

Braid, Jonathan Blow tarafından geliştirildi ve bu puzzle platform oyununu ilk kez 2005 yılında Pc platformu için yayınlandı. Bunu takip eden üç yılda Blow, insanlar tarafından büyük ilgi gören Braid’in çizimleri için dijital tasarımcı David Hellman ile güçlerini birleştirdi ve grafiksel anlamda ciddi şekilde geliştirilen oyun ilk olarak 2008'de Xbox 360'da piyasaya sürüldü. Braid'de oyuncular, bir canavar tarafından kaçırılmış prensesi arayan Tim adında bir adamın kontrolünü ele geçirirler. Neden onu kurtarmaya çalıştığımız oyunun başında net değil, fakat oyunda Tim'in motivasyonunu arttıracak çeşitli oyun içi ipuçları ile karşılaşıyorlar. Oyunda karşınıza çıkan her engel için de yeni stratejiler geliştirmeniz gerekiyor.

Cave Story, 2004 - Daisuke Amaya

Cave Story, Daisuke "Pixel" Amaya tarafından geliştirildi ve 2004'te PC'de yayınlandı. Daha sonra PSP, Wii ve Nintendo DSi’de yayınlanan oyun Cave Story+ adlı gelişmiş bir versiyonu ile 2011'de PC'de ve 2017'de Nintendo Switch'de yayınlandı. Geliştirici bununla da kalmadı ve Nintendo 3DS için Cave Story 3D adıyla yeniden geliştirildi. Oyuncular oyunda isimsiz ve hafızasını kaybetmiş bir kahramanı kontrol ediyorlar. Oyun sizi tavşan gibi yaratıkların yaşadığı yüzen bir ada üzerine, kıvrımlı bir dramın merkezine itiyor. Aslında bu oyunun en ilginç kısmı geliştirilme süreci. Amaya, üniversitede başladığı bu oyun üzerinde tam zamanlı bir işe başladıktan sonra da çalışmaya devam etti. 5 yıllık sürecin sonunda oyunu ücretsiz olarak yayınlandı. Oyun önce Japonya’da yayınlandı daha sonra da İngilizce’ye çevrildi.

Dust: An Elysian Tail, 2012 - Dean Dodrill

Dean Dodrill tarafından geliştirilen oyun 2012'de Xbox 360'da, 2013'te PC'de, 2014'te PS4'te ve 2015'te mobil platformda piyasaya sürüldü. Oyun, kurgusal dünya Falana'da yer alır ve orada yaşayan antropomorfik hayvanlardan biri olan Dust'ın kontrolünü ele geçirir ve korkunç bir generali durdurmak için bir yolculuğa çıkarlar. Aslında geliştirici önce bu hikayeyi bir filme dönüştürmeyi düşündü fakat sonra Elysian Tail'in öyküsünün bir video oyunu olarak daha iyi hizmet edeceğine karar verdiğinde, Dodrill film fikrini oyun tasarımına odaklanmak için bıraktı.

Iconoclasts, 2018 - Joakim Sandberg

Bu galerideki en yeni oyun olan Iconoclasts, Joakim "Konjak" Sandberg tarafından geliştirildi. Oyun, Ocak 2018'de PS4, PS Vita ve PC için piyasaya sürüldü ve 2 Ağustos'ta Nintendo Switch'de yayınlanacak. Oyuncular, her zaman başkalarına yardım etme arzusuna sahip saf ve asi Robin'in rolünü üstleniyorlar. Sandberg, sekiz yıl Iconoclasts üzerinde çalıştı ve 2010'da geliştirilme sürecine ilk başladığında oyun Ivory Springs olarak adlandırıldı ve sadece PC platformu için geliştirilecekti. Sandberg, 2011'de oyunu resmi olarak ilan ettiğinde, isim Iconoclasts olarak değiştirildi. Sandberg, 2012'ye kadar olan ilerleyişinde yarı düzenli güncellemeleri duyurdu ve sonra çoğunlukla sessiz kaldı. Daha sonra Temmuz 2015'te, Sandberg bir PlayStation Blog gönderisinde oyunun hala geliştirildiğini duyurdu.

Lone Survivor, 2012 - Jasper Byrne

Lone Survivor, Jasper Byrne tarafından geliştirildi ve 2012 yılında PC için piyasaya sürüldü ve daha sonra 2013 yılında PS3 ve PS Vita'ya ve daha sonra 2014'te PS4 ve Wii U'ya taşındı. Oyuncuların isimsiz bir rol üstlendiği kıyamet sonrası hayatta kalma korku oyunu olan Lone Survivor, insanları mutantlara dönüştüren bir enfeksiyonla karşı karşıya kalıyor. Kahraman halüsinasyonlara maruz kalaral neyin gerçek olup olmadığını ayırt etmekte zorluk çekiyor. Oyunun bu atmosfere sahip olmasının önemli bir nedeni var çünkü Byrne, Lone Survivor'u geliştirirken David Lynch'in filmlerinden de ilham aldı.

Mainichi, 2012 - Mattie Brice

Mainichi, Mattie Brice tarafından geliştirildi ve 2012'de PC için piyasaya sürüldü. Oyunda transeksüel bir kadın olan Brice olarak rol alıyor ve cinsiyetin, doğduğunuz beden tarafından belirlendiğine büyük ölçüde inanılan bir dünyada bazı problemler yaşıyorsunuz. Oyun aslında kişisel tercihler ve farklılıklar ile ilgili problem yaşayan insanların anlaşılması üzerine mesajlar içeriyor. Brice, Mainichi'yi geliştirmeden önce aktif bir video oyunu eleştirmeniydi ve o güne kadar sektörün çeşitlilik eksikliğinden bahsetmeye ve yazmaya devam ediyordu. Bu nedenle bu tarz eleştirel bir oyunla sektöre giriş yapması şaşırılacak bir durum değildi.

Minecraft, 2009 - Markus Persson

Belki de listede en çok şaşıracağınız tek kişi tarafından geliştirilmiş oyun Minecraft olacak. Markus "Notch" Persson tarafından geliştirilen Minecraft, dünyanın en tanınmış oyunlarından biri. 2009 yılında PC'de piyasaya sürüldü ve o zamandan beri tüm platformlarda oynanabilir hale geldi. Rol yapma oyunu olarak geliştirilen Minecraft, sürekli araştırmanızı, yeni binalar inşa etmenizi, keşif yapmanızı ve en önemlisi oynarken eğlenmenizi sağlar. Oyunu tamamen kendi başına yapsa da, bir Gamasutra röportajında Persson, oyunun bazı özelliklerinin topluluktan gelen önerilerle geliştirildiğini söyledi.



Papers, Please, 2013 - Lucas Pope

Papers, Please Lucas Pope tarafından geliştirildi. Oyunda komşu ülkelerden düşmanca eylemler gören Arstotzka adlı kurgusal bir ülkenin isimsiz göçmen bürosu memuru görevini üstleniyoruz. Görevli olarak, oyuncular Arstotzka'ya girmeye çalışan göçmenlerin evraklarını gözden geçirmeli ve birisinin kabul edilip edilmediğini, gözaltına alındığını veya reddedilip reddedilmediğini belirlemelidir. 2012 yılında geliştirilmeye başlanan oyun 2013 yılında yayınlandığında olumlu eleştiriler aldı.

River Raid, 1982 - Carol Shaw

River Raid, Carol Shaw tarafından 1982'de Atari 2600 için yayınlandı. Oyuncular, dönüşü olmayan nehir üzerinde uçan bir savaş uçağının kontrolünü ele geçirir ve engelleri aşmak ve düşman uçaklarını vurmak için sola ve sağa manevra yaparlar. Oyuncunun jeti imha edildiğinde, çöktüğünde veya yakıtı bittiğinde oyun sona erer. Eğer bunlardan biri olmazsa, River Raid teorik olarak sonsuza kadar devam eder. Bir programlama öncüsü olan Shaw, video oyunları henüz emekleme döneminde iken Atari için geliştirmeye yardımcı olduğu oyunlardan sonra Activision'da çalışmaya başladı ve River Raid'de solo olarak çalışmaya devam etti. Oyun bir milyon kopya sattı ve en iyi aksiyon oyunu olarak ödül aldı.

Spelunky, 2008 - Derek Yu

Spelunky, Derek Yu tarafından geliştirildi ve başlangıçta PC'de ücretsiz olarak yayınlandı. Daha sonra yeniden geliştirilen oyun, Xbox 360 platformu için 2012'de yeniden piyasaya sürüldü. Yeniden geliştirilen oyun 2012'de PS3, PS Vita ve PC'de, 2014'te ise PS4'te yayınlandı. Oyuncular, hazineyi toplayan isimsiz bir mağara kaşifini kontrol eder. Kaşif, mağaralarda ölümcül tuzaklardan kaçarak yaratıklarla savaşır.

Stardew Valley, 2016 - Eric Barone

Stardew Valley, Eric "ConcernedApe" Barone tarafından geliştirildi ve 2016 yılında PC, PS4 ve Xbox One platformları için piyasaya sürüldü. Ekim 2017'de Nintendo Switch'e ve Mayıs 2018'de PS Vita'ya da gelen oyun da oyuncular, ofis işlerinin bitmeyen stresinden uzaklaşmaya çalışan bir karakterin hayatını yönetiyorlar. Bir PC Gamer röportajında, Barone 2011 yılında Stardew Valley'de çalışmaya başladığını söyledi. Barone, ilk planının Stardew Valley'i Xbox Live Indie Games programının bir parçası olarak lanse etmesini istediğini, ancak oyunun kapsamı arttıkça, oyunu sanıldığından çok daha uzun süreceğini fark ettiğini belirtti. Stardew Valley, Eylül 2012'de Steam Greenlight için onaylandı.

Thomas Was Alone, 2012 - Mike Bithell

Thomas Was Alone Mike Bithell tarafından geliştirildi ve ilk olarak Ekim 2010'da Flash tabanlı bir tarayıcı oyunu olarak piyasaya çıktı. Temmuz 2012'de bir PC sürümü için geliştirildi ve PS3 ve PS Vita sürümleri 2013'te piyasaya sürüldü. Ayrıca oyun Kasım 2014'te mobil cihazlarda, Xbox One, PS4 ve Wii U'da da yayınlanmaya başladı. Oyuncular farklı boyutlarda farklı yeteneklere ve özelliklere sahip dikdörtgenler olarak benzersiz yapay zeka varlıklarını temsil ederler.

Undertale, 2015 - Toby Fox

Undertale, Toby Fox tarafından geliştirildi ve Eylül 2015'te PC'de daha sonra Ağustos 2017'de PS4 ve PS Vita'ya taşındı. Switch versiyonu duyuruldu ama çıkış tarihi henüz netleşmedi. Undertale'de çeşitli canavarlara ev sahipliği yapan bir çocuğun kontrolünü ele geçiriyorsunuz. Asıl amacımız ise çocuğun buradan kaçmasını sağlamak. Fox, neredeyse üç yıl boyunca Undertale üzerinde çalıştı, başarılı bir Kickstarter sürecinden sonra 2013 yılında geliştirilmeye başlandı.