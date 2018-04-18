Nesli Tükenmekte Olan Wagner Engereği İnceleme Altına Alındı

Bingöl’e bağlı Topalan köyü sakinlerine her yıl korku salan yılanların sadece Türkiye'de bulunan ve nesli tükenmekte olan Wagner Engereği olduğu tespit edildi. Yılan, zehrine panzehir üretmek amacı ile inceleme altına alındı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Türkiye çapında yürüttüğü ‘İllerin Biyoçeşitliliği’ projesi kapsamında Bingöl’e bağlı 30 haneli Topalan köyünde incelemelerde bulunan Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız ve beraberindeki ekip, her yıl ortaya çıkan ve köylüleri tedirgin eden yılanların yalnızca Türkiye’de bulunan ve nesli tükenmekte olan Wagner Engereği olduğunu tespit etti.

Wagner Engereği hakkında bilgi veren Doç. Dr. Yıldız, ‘’Bu bölgeye geldiğimiz zaman geçen yıllarda bu engereğin bu bölgelerde göründüğü haberini aldık ve Topalan köyüne geldik. Türkiye’de nesli tehlike altında olan bir türdür. Daha önce Bingöl’de olduğu bilinmiyorduk ilk kez yapılan haberlerin ardından öğrendik. Bu proje kapsamında da bu türü tespit etmek, incelemek istedik. Kış uykusundan yeni çıkan, ısınmak için güneşlenen bireyleri tespit ettik. Bulunan alan bu yılanın kış uykusuna yattığı bir bölge bu nedenle, Nisan ayı sonu veya Mayıs ayının ilk iki haftası güneşe çıkarak güneşlenirler. Zehirli bir yılan türüdür ancak yüksekleri tercih eder ve soğuğu sever. Bu nedenle yüksek kesimlerden pek aşağı inmez. Zehirlidir ancak saldırgan değildir, hızlı da değildir. Rahatsız edilmediği sürece kesinlikle bir zararı dokunmaz hatta insan fark ettiği anda kaçmaya çalışır.’’ dedi.

Wagner Engereği’nin dar bir coğrafyada yaşaması nedeni ile zehri hakkında çok az bilgi bulunduğunu dile getiren Dr. Yıldız, ‘’Wagner Engereği sadece Türkiye’de olan bir türdür ve zehir içeriği tam olarak bilinmiyor. Bu çalışma kapsamında yılanlardan zehir alarak zehir içeriğini tespit edeceğiz, içerisinde bulunan maddeleri tespit edeceğiz. Daha sonra herhangi bir vatandaşı ısırdığı zaman müdahale edilebilmesi için bu zehirlerden anti-serum üretimi yapacağız.’’ dedi.

Son yıllarda köyde sık sık görülen Wagner Engereği hakkında konuşan Topalan Köyü Muhtarı Hikmet Çaka ise, ‘’Bizim köyde görülen bu yılanlar daha önceden bizi tedirgin ediyordu ama Adıyaman Üniversitesinden gelen ekibin bu yılan türünü incelemeye alması bizi mutlu etti. Umarım bize fazla zararı olmayacak. Ekibin bize verdiği bilgilere göre de, rahatsız etmediğimiz sürece herhangi bir zararı dokunmayacak. Bizim içimize bu bilgi su serpti.’’ dedi.