Sadece “Yes” Yorumlarıyla Anlamsızca Viral Olan GTA Videosu

İnternet dünyasında milyarlarca video içeriği var. Onları her gün görüyor, vaktimizi ayırıp izliyoruz. Bazılarıysa birazdan göreceğiniz videoda olduğu gibi anlamsız bir şekilde gündeme geliyor.

Hiç motosiklet kullanırken ya da kullanan birisini gördüğünüzde ekstrem hareketler yapmak ya da izlemek istediniz mi? Hiç şüphe yok ki iki tekerlekli bir aracın ruhunda bu vardır. Ona sahip olduktan sonra sakin bir şekilde kullanmak, çoğu motor tutkununa anlamsız gelebilir. Bu noktada trafik gibi koşullar altında yapılan olur olmadık manevralar ile kurallara uymayan motorcuları da uyarmak gerekiyor.

Son zamanlarda Reddit üzerinde paylaşılan bir video da sosyal medyaya bu tutku sayesinde yansıdı. Araç taşımacılığı için kullanılan uzun tır dorselerinin özellikle bilgisayar oyunlarında rampa olarak kullanılmaları, dışarıdan bakan bizler için oldukça eğlenceli görünüyor olabilir. Gerçek hayatta beklenmedik sonuçlara neden olabilecek bu eylemin çoğu kişinin içinde bastırdığı bir şey olduğunu söylemek mümkün.

Dünyanın en popüler oyun serilerinden GTA’daki anlamsız çabaları özetleyen video şu şekilde:

Reddit üzerinde ise kaydı yapan sürücünün tepkisi popüler oldu:

Reddit kullanıcıları video için açılan “Sonunda birisi bunu gerçekleştirdi” isimli tartışma başlığı altında, sürücünün son derece net olan “Yes” tepkisini dile getirdiler. Yukarıdaki gibi uzayıp giden binlerce “Yes” yorumundan başka bir açıklama ya da tartışma mesajı girilmedi.

Herkes önde giden motorcunun hayalleri gerçeğe dönüştürmesinden çok, ikinci sürücünün soğuk kanlı tepkisini konuşuyor.

Bakalım Reddit, başka hangi estantaneleri görmemizi sağlayacak.