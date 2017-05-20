Sadece Zenginlerin Sahip Olabileceği 10 Özel Stres Çarkı

Stres çarkı furyası dünyayı kasıp kavuruyor. Peki ülkemizde satılan standart stres çarklarının fiyatı ortalama 8-10 TL iken, dünyanın farklı yerlerinde 1900 TL'ye çıkan özel yapım çarklar olduğunu biliyor muydunuz? İşte bunlardan 10 tanesi ve özellikleri.

Stres çarkı furyası sadece ülkemizi değil tüm dünyayı sardı. Ancak artık her köşe başında satılan bu ilginç alete, özellikle yurdumuz insanında ayrı bir rağbet gösteriyor. Yaşlısından gencine, kadınından erkeğine, kuzeylisinden güneylisine; birçok farklı demografik özelliğe sahip kişiyi stres çarkı çevirirken görebilirsiniz. Biz de yalnızca yüksek gelir grubunun edinebileceği 10 özel stres çarkını sizlerle paylaşmak istedik.

1- GP3 Titanium Stres Çarkı

Malzemesi: Titanyum

Ağırlığı: 123 gram

Boyutları: Dairesel, 10 cm x 2 cm

Dönme Süresi: 2-3 Dakika

Fiyatı: 700 TL

2- Skullspinner

Malzemesi: Titanyum

Fiyatı: 450 - 1200 TL

Tasarımcısı: Lukashenko

Ek Bilgiler: Kişiye özel üretim olduğu için özellikleri değişmektedir.

3- Maya Totem

Malzemesi: Seramik

Dönme Süresi: 5 dakika

Fiyatı: 750 TL

Tasarımcısı: Fegve

Ek Bilgiler: Ağırlık ve boyutları istenilen tasarıma göre değişmektedir.

4- Alpha

Malzemesi: Bronz ve Titanyum

Ağırlığı: Malzemeye göre değişiyor.

Boyutları: 2.5 cm x 7.5 cm

Dönme Süresi:

Fiyatı: 750 TL

5- Multi Toool Stres Çarkı

Malzemesi: Çelik ve Aliminyum

Ağırlığı: 100 gram

Dönme Süresi: 3-4 dakika

Fiyatı: 750 TL

Tasarımcısı: EDC Quality

6- Beacon

Malzemesi: Titanyum ve Seramik

Boyutları: 38 mm x 75 mm

Fiyatı: 900 TL

Tasarımcısı: Metal Worn’s

7- Cupro

Malzemesi: Nikel ve Bakır

Fiyatı: 1100 TL

Tasarımcısı: Hotdoggins

8- Silver Hand Stress Çarkı

Malzemesi: Gümüş ve Silikon

Ağırlığı: 130 gram

Dönme Süresi: 2-4 dakika

Fiyatı: 1700 TL

9- Spirograph Damascus Stres Çarkı

Malzemesi: Çelik ve Seramik

Fiyatı: 1900 TL

Tasarımcısı: Damascus Steal

10- Ranpu

Malzemesi: Çelik ve silikon.

Ağırlığı: 90 gram

Dönme Süresi: 6-8 dakika

Fiyatı: 850 TL

Tasarımcısı: Ranpu

