Sadece Zenginlerin Sahip Olabileceği 10 Özel Stres Çarkı

Stres çarkı furyası sadece ülkemizi değil tüm dünyayı sardı. Ancak artık her köşe başında satılan bu ilginç alete, özellikle yurdumuz insanında ayrı bir rağbet gösteriyor. Yaşlısından gencine, kadınından erkeğine, kuzeylisinden güneylisine; birçok farklı demografik özelliğe sahip kişiyi stres çarkı çevirirken görebilirsiniz. Biz de yalnızca yüksek gelir grubunun edinebileceği 10 özel stres çarkını sizlerle paylaşmak istedik.
1- GP3 Titanium Stres Çarkı
Malzemesi: Titanyum
Ağırlığı: 123 gram
Boyutları: Dairesel, 10 cm x 2 cm
Dönme Süresi: 2-3 Dakika
Fiyatı: 700 TL
2- Skullspinner
Malzemesi: Titanyum
Fiyatı: 450 - 1200 TL
Tasarımcısı: Lukashenko
Ek Bilgiler: Kişiye özel üretim olduğu için özellikleri değişmektedir.
3- Maya Totem
Malzemesi: Seramik
Dönme Süresi: 5 dakika
Fiyatı: 750 TL
Tasarımcısı: Fegve
Ek Bilgiler: Ağırlık ve boyutları istenilen tasarıma göre değişmektedir.
4- Alpha
Malzemesi: Bronz ve Titanyum
Ağırlığı: Malzemeye göre değişiyor.
Boyutları: 2.5 cm x 7.5 cm
Dönme Süresi:
Fiyatı: 750 TL
5- Multi Toool Stres Çarkı
Malzemesi: Çelik ve Aliminyum
Ağırlığı: 100 gram
Dönme Süresi: 3-4 dakika
Fiyatı: 750 TL
Tasarımcısı: EDC Quality
6- Beacon
Malzemesi: Titanyum ve Seramik
Boyutları: 38 mm x 75 mm
Fiyatı: 900 TL
Tasarımcısı: Metal Worn’s
7- Cupro
Malzemesi: Nikel ve Bakır
Fiyatı: 1100 TL
Tasarımcısı: Hotdoggins
8- Silver Hand Stress Çarkı
Malzemesi: Gümüş ve Silikon
Ağırlığı: 130 gram
Dönme Süresi: 2-4 dakika
Fiyatı: 1700 TL
9- Spirograph Damascus Stres Çarkı
Malzemesi: Çelik ve Seramik
Fiyatı: 1900 TL
Tasarımcısı: Damascus Steal
10- Ranpu
Malzemesi: Çelik ve silikon.
Ağırlığı: 90 gram
Dönme Süresi: 6-8 dakika
Fiyatı: 850 TL
Tasarımcısı: Ranpu