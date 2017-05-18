iPhone Sahibi Olanlar, Her Zaman iPhone İstiyor!

iPhone kullanan kullanıcılar, sadıklığın kitabını yazmışlar. iPhone kullanıcılarının %92'si yeni telefonlarında yine iPhone tercih edecekler.

Mobil sektörde kendi telefonuna en sağdık taraf hangi firmaya aittir? Bunu tahmin edebileceğinizi düşünüyorum. Her yıl ortaya çıkan yüzlerce Android markalı telefona karşı tek başına durmayı başaran Apple, son yıllarda ortaya çıkan kısıtlayıcı işletim sistemi seslerini duymasına rağmen istatistikler doğru işler yaptığını söylüyor.

Apple, her sene olduğu gibi bu sene de en sadık kullanıcı kitlesine sahip olduğunu gösterdi. Geçen seneki %86’lık başarısını bu sene %92’ye çıkarmayı başaran Apple, istatistikler aracılığı ile doğru işler yaptığını gösteriyor. iPhone kullanıcıları her ne kadar işletim sisteminden şikayet etse de, %92’si 12 ay içerisinde yeni bir iPhone modeli almak istiyor. Bu oran çok önemli, çünkü müşteri memnuniyeti ile doğrudan ilişkisi bulunuyor. Apple’ın %92’lik sadık kalma oranına %77 ile Samsung, %59 ile de LG gibi firmalar çaresiz kalıyor.

Apple’ın bu sene çıkaracağı telefondan çok umutlu olan iPhone kullanıcıları, 10. yıl dönümü olması şerefine iPhone 8’in çok sağlam özelliklerle gelmesini bekliyor.

iPhone 8’de dokunmatik ID tarayıcı içerecek OLED ekranı, iris veya yüz tanıma teknolojisine sahip çift ön-yüz kameralı güvenlik önlemleri, Apple’ın yeni nesil A11 işlemcisi gibi özelliklerin yer alması bekleniyor.

Apple kullanıcılarının %92’sinin 12 ay içerisinde yine bir iPhone modeline yönelecek olması, Apple’ın son derece rahat işler yapmasını sağlıyor. Apple’ın bu başarısı hakkında neler düşünüyorsunuz?