Birçoğumuz evde sevimli dostlarımız ile yaşamaktan büyük keyif alıyoruz. Bu çoğu zaman kedi, köpek olsa da bazen durum çeşitlenebiliyor. Ancak çoğumuzun sevdiği sadık dostların, sizi ölünce yiyebileceğini biliyor muydunuz?

Berlinde görev alan Adli Tıp Uzmanı, Adli Tıp Bilim Dergisinde sıra dışı bir durumla karşılaştığını rapor etti. Rapor sonuçları ise adeta kanınızı donduracak türdendi, çünkü çoğumuzun birlikte yaşamaktan keyif aldıkları ve hatta kültürümüzde “sadık dost” olarak adlandırılan köpekler, öldüğünüzde sizi yiyebilirdi.

31 yaşındaki bir erkek, alman kurdu cinsi köpeği ile yaşadığı sırada komşusu ile münakaşaya girerek öldürüldü. Olayın bu noktası şaşırtıcı değildi, asıl tüyler ürperten kısım adamın bulunması sonrası yaşandı. Alman kurdu, sahibinin yüzünü ve boynunu yemişti. Ölen adamın üzerinde çokça diş izi ve kurşun yaraları bulundu. “Köpeğin yemeği bitti ve hayatta kalmak için adamı yemek zorunda kaldı” diyebilirsiniz, ancak olay tam olarak öyle gerçekleşmedi. Köpeğin mamasının yarısından çoğu yerinde duruyordu, yani köpek sahibini içgüdüsel olarak açlıktan yememişti.

Köpeği alarak barınağa götüren ekipler, yolda köpeğin kustuğunu ve çıkan maddelerin sahibine ait sakal ve derilerden oluştuğu belirtildi. Anlayacağınız o ki olay, bir varsayım değil kesinlikle gerçek durumdan ibaret. Konu hakkında konuşan adli tıp uzmanı, bu duruma birçok kez karşılaşıldığını belirtti.

Diğer yandan bu durum her ne kadar köpeklerde çoğunluklu olarak görünse de kedilerde de mevcuttu. Fakat kediler daha çok yüzü yemeye eğilimindeydiler. Örnek verecek olursak, dudak ve burun gibi yumuşak kısımlar. College London Üniversitesi’nde antropologluk yapan Carolyn Rando, kedilerin bunu yapmasına şaşırmadığını, çünkü sabah uyandırmak için bile özellikle yüzünüzü yalamayı seçtiklerini ifade etti.

Adli tıp araştırmacısının rapor ettiği bir diğer olayda ise bir kadın anevrizmadan ölmüş ve ertesi gün banyo tabanında bulunmuştu. Sonrasında adli tıpa alınarak incelenen kadında, yüzünün çoğunun köpek tarafından yendiği ancak iki kedisinin ona dokunmadığı gözlendi. Konu hakkında ifadelerde bulunan psikolog Stanley Coren, köpeklerin kurtlardan türediğini ve eğer gıda maddesi bulamazsa her şeyi yapabileceğini belirtti. Bu çok sevdiği sahibi olsa bile…

Öte yandan diğer bir rapor sonucu daha ürkütücüydü. 1997’de evinde öldürülen bir adam, ölümünün bir ay sonrasında bulundu ve sadece kafatasındaki kemikler kalmıştı. Bir ay süreyle sahibini yiyen köpeğin ise bunu açlıktan dolayı yaptığı düşünüldü. Tüm bunlara bakacak olursak, sağlıklıyken köpek dostlarımız gerçekten sadık olabilirler. Ancak adli tıp raporlarından anladığımız kadarıyla aynı şey öldükten sonra da geçerli olamayabilir. Ayrıca bu yaşanan olayların tüm köpekleri zan altında bırakmayacağını da hatırlatalım. Belki de bu olaylara karışan köpeklerin sahipleriyle pek de kaliteli bir iletişimi olmayabilir.