Sadri Alışık'ın Daha Önce Hiç Duyulmamış Filmi

Yeşilçam denince akla ilk gelen efsanelerden Sadri Alışık'ın, "Ayyaş" adında ve daha önce kimsenin hakkında bilgisi olmayan bir filmi ortaya çıktı.

İzdiham Dergisi’nin 36. sayısı, daha önce hiç işlenmemiş bir konuyu ele aldı. Derginin kapağına taşıdığı habere göre, Erhan Tuncer'in kaleme aldığı ve tamamlanamayan filmden fotoğraflara da yer verildi.

92 sayfalık ve 178 sahnelik Ayyaş filminin senaryosu tamamlanmış olmasına rağmen, çekimler sonlandırılamadı. Toplamda 42 sahnenin çekimleri tamamlanabilirken, bu çekimlerin bazıları İstanbul'u gösteren ara sahneler, barda, hapishanede ve tiyatro kulisinde geçen sahneler olarak göze çarpıyor. Senaryonun yazım tarihi ise son sayfasında yer alıyor: 18 Eylül 1975.

Dilerseniz filmin senaryosuna da bir göz atalım. Bir gün sinemaya kazandırılma ihtimaline karşın, dilerseniz spoiler içeren bu kısmı okumayabilirsiniz:

Senaryoya göre Salih rolündeki Sadri Alışık, Ferha rolündeki Muhterem Nur ve Ferha'nın kızını canlandıran Gönül Yazar, birlikte bir tiyatroda çalışmaktadırlar. Bir kanto gösterisi sırasında Ferha, kalp krizi geçirerek sahneye çıkamaz ve yerini kızı Selma alır. Seyirci tarafından çok sevilen Selma, bir süre sonra annesinin vefatı ile yıkılır. Ferha, son nefesini verirken kızını Salih'e emanet eder.

Bir süre sonra evlenen Salih ve Selma'nın hayatında her şey yolunda giderken, bir gazino organizatörü olan Ferit Bey (Ekrem Bora) Selma'yı kendisi için çalışmaya ikna eder. Buna karşı çıkan Salih, bu raddeden sonra kendisini kaybetme korkusuyla sürekli alkole sarılır ve bir ayyaşa dönüşür. Filmin sonu klasik Yeşilçam sinemalarında olduğu gibi mutlu sonla bitmemektedir.