Safari'de çoklu sekme kapamanın birbirinden pratik yolları var. Birikmiş onlarca sekmeden hızlıca kurtularak, hem kendinize hem de bilgisayarınıza iyilik etmiş olacaksınız.

Hepimiz zaman zaman birçok işle aynı anda ilgilendiğimizden yan yana onlarca sekme açabiliyoruz. Ancak bu hem bilgisayarın hem de kullanıcının performansını olumsuz etkileyen bir durum. Açık kalan fazladan sekmeler, kullandığınız cihazı yavaşlatırken bir yandan da sizde dikkat dağınıklığına sebep olacaktır. Bu yüzden, kullanılmayan sekmeleri belirleyip kapatmak aslında önemli bir konu.

Eğer tarayıcı olarak Safari kullanıyorsanız, kullanmadığınız sekmeleri aynı anda kapatmak için bazı pratik yollar kullanabilirsiniz. Çok fazla sekmeyi aynı anda kullanmak insanı neden kötü etkilesin ki derseniz de, alttaki videoya göz atabilirsiniz.

Yöntem 1: Sağ Tık

Birden çok sekmenin açık olduğu pencerede, açık kalmasını istediğiniz sekmeye sağ tıklayıp 'diğer sekmeleri kapat' seçeneğini seçerek, tek hamlede gereksiz tüm sekmelerden kurtulabilirsiniz.

Yöntem 2: Sekme Kapatma Düğmesi

Kullanmaya devam edeceğiniz sekmedeki kapatma düğmesine uzun tıklarsanız, karşınıza yine 'diğer sekmeleri kapat' seçeneği çıkacaktır.

Yöntem 3: Menü Seçeneği

Safaride kullanmaya devam edeceğiniz sekme açıkken, araç çubuğunda yer alan dosya kısmına gelerek 'diğer sekmeleri kapat' seçeneğini seçerseniz, kullandığınız sekme dışında tüm sekmeler kapanmış olur.