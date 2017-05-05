Çok yüksek fiyatlara çıkan HTC U Ultra'nın safir ekranı, diğer iki safir ekran ile birlikte test edildi. Sonuç, son derece umut vaat edici.

Yurtdışında en iyi “teknoloji” içerikli Youtube kanallarından birisine sahip olan JerryRigEverything, yine sağlam bir video ile geri döndü. Safir ekranla çıktığı iddia edilen iki cihaz ve Galaxy S8’e satın alınan 50 dolarlık absürd fiyatlı safir ekran koruyucuyu kıyaslayan Jerry, 3 ekran arasından birisini daha en başlarda kaybetti. Jerry, kıyaslamasında düz safir kristali olan Tissot saati, safir ekranla çıktığı belirtilen HTC U Ultra ve Samsung Galaxy S8 için tasarlanmış Zagg Saphire cam ekran koruyucusunu test ediyor.

Telefonların üzerine sayılar ekleyerek, her seferinde daha zor hamleler yapan Jerry, daha teste yeni yeni başladığı 3. denemesinde Galaxy S8 için tasarlanmış Zagg Safir cam ekranın çizilmesi ile şok oldu. Ürünün çizilmesinin ardından bir de ürünü yakarak test eden Jerry, ürünün safir ismini kullanmasına rağmen aslında plastik olduğunu anladı. Buradan sonra kıyasıya mücadeleye girişen HTC U Ultra ile Tissot saati, son ana kadar dayandı. Yapılan bu test sonucunda HTC U Ultra’nın gerçekten başarılı bir safir ekrana sahip olduğunu gördük. Normal Gorilla Glass 5 ile kullanılan ekranlar puan tablosunda beş veya altıya kadar dayanabilirken gerçek bir safir ekranın dokuz hatta ona kadar dayanabildiğini gördük.

Lafı daha fazla uzatmadan, safir ekranların çizilmelere karşı mücadelesini izleyebilirsiniz. Herkese iyi seyirler dostlarım.