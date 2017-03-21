Safir Ekranlı ve Ekstra Pahalı HTC U Ultra Satışa Çıkıyor!

Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC sağ gösterip sol vurdu. HTC kısa süre önce bir sürpriz yapacağını belirtince, çoğumuz bunun bir amiral gemisi olduğunu düşünmüştük. Ne var ki gerçek çok daha farklı çıktı.

HTC, hafta başında Facebook sayfasında bir "sürprizin" ipuçlarını verdi. Çoğu kişi, haklı olarak bu “sürprizin” Tayvanlı teknoloji devinin yeni bir amiral gemisi olduğunu düşündü. Ne var ki HTC şaşırtıcı bir uygulamaya imza attı. HTC U modelini safir ekran ve 128GB dahili hafıza ile piyasaya süreceğini duyurdu. Bu gelişmeden CES 2017'de bahsedilmişti ancak cihaz, Tayvan'da ön siparişe açıldı. Dolayısıyla bir sürprizle karşılaştığımızı söyleyemeyeceğiz.

Orijinal HTC U Ultra'nın 64GB'lık modeli yurt dışında 780 dolardan satılıyor. Dahili depolama alanının iki katına çıkarılması ve ekranının akıllı telefonlar arasında pek yaygın olmayan safir cam ile korunması bu yeni model biraz daha yüksek maliyetli.

Bu iki farkı saymazsak, yeni cihaz HTC U Ultra ile aynı özelliklere sahip: 1440 x 2560 piksellik bir 5.7-inç ekran, dört çekirdekli Snapdragon 821 yongası, Adreno 530 grafik yongası cihazın iddiasını güçlendiriyor. Şık cihazda; 4GB RAM, OIS ile donatılmış ve çift LED flaşlı 12MP arka kamera ve 1080p video çekebilen 16MP'lik bir ön kamera bulunuyor. Parmak izi sensörü ve ivmeölçer, pusula gibi yeteneklere değinmek dahi gereksiz.

Cihazın sevkiyatı 28 Mart'ta başlayacak ve yurt dışında 945 dolarlık fiyata sahip olacak. Bu da, standart modelden yaklaşık 200 dolar daha fazla pahalı.