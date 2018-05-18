Sağlık Durumunuzu 400 Metre Öteden Ölçebilen Lazer

Kalp atış hızınıdan kanınızda bulunan glikoz oranına her türlü veriyi 400 metre uzaktan belirleyebilen lazerli kamera, 2018 yılı sonunda satışa sunulacak.

Tıp alanında devrim niteliğinde bir cihaz son günlerde kamuoyunun oldukça ilgisini çekmiş durumda. Hepimiz kalp atış hızımızı ya da nefes alma hızımızı ölçen cihazlara aşinayız ancak cep telefonlarımıza dahi gelen bu teknoloji hala belli miktarda temas ya da fazlaca yakınlık talep ediyor. Fakat bugünün konusu olan cihaz bu tür ölçümleri üstünüzde kıyafetleriniz varken bile 400 metre uzaklıktan yapabilmekte.

Nanophotonics Profesörü Zeev Zalevsky önderliğinde 8 yıldır üstünde çalışılan cihaz, bahsettiğimiz üzere oldukça uzak mesafelerden kişinin hayati değerlerine dair ölçümleri rahatlıkla yapabiliyor. Hatta metrelerce uzaktan kanınızdaki şeker miktarını dahi belirleyebilen cihazın kullanılabileceği alanların sınırı tamamiyle hayal gücümüze kalmış durumda.

İlerleyen dönemlerde akıllı ev tasarımlarında hatta akıllı araçlarda görme ihtimalimiz oldukça yüksek görünüyor. Pratik anlamda düşündüğümüzde yalnız yaşayan bir insanın hayati değerlerindeki tehlikeli değişimleri anında yetkililere bildiren bir cihaz, birçok hayatın kurtulmasına vesile olabilir. Bunun yanında araç kullanan kişinin sağlık durumunu ya da kanındaki alkolü kontrol ettiği takdirde ise sayısız kazanın önüne geçilebilir. Özetlemek gerekirse bu iki ana başlıkta bile bu sistem hayatı bizler için daha güvenli bir hale getirme potansiyeline sahip.

Cihazın nasıl işlediğine gelirsek temel olarak kişinin göğsüne yansıtılan lazerli kameranın, vücudun verdiği nano titreşimleri algılayarak bunları birer hayati fonksiyon verisine çevirdiğini söyleyebiliriz. Çıkış tarihi ve erişimi zormuş gibi algılanan bu cihazı aslında 2018 yılının sonlarına doğru raflarda görebileceğiz.