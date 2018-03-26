Sagopa ve Ceza’yı Barıştırmak İmza Kampanyası Başlatıldı!

Türkçe rap müziğin en çok bilinen ve dinlenen iki ismi Sagoma Kajmer lakaplı Yunus Özyavuz ve Ceza lakaplı Bilgin Özçalkan, uzun süredir birbirlerine küsler. Bu durumun sona ermesini isteyen müzikseverler, Change.org’da bir kampanya başlattılar.

Sagopa Kajmer ve Ceza, şimdilerde 30’lu yaşlarına merdiven dayamış herkesin gençliğinde, daha gençlerin ise çocukluk zamanlarında en çok konuştuğu iki isimdi. 2004 yılında çıkarttıkları “Neyim var ki” isimli şarkıyla gündeme gelmişlerdi, ancak her şey o günlerdeki kadar güzel kalmadı.

Sagopa ve Ceza, iddialara göre İsveç’te verilen bir konser sırasında bozuştular. Sonrasında ise karşılıklı atışmalar ve göndermeler peşinden geldi. Sagopa, şarkılarında “Bilgi(n)ankördür” gibi göndermelerle atışmaları başlar.

Bu atışmalar, Ceza’nın Türkçe rap grubu olan Kuvvet Mira’dan atılmasına yol açtı. Bu grubu Sagopa kurmuştu. Ceza ise Almanya doğumlu Türklerin ağırlıkta olduğu Batı Berlin isimli diğer gruba geçti. İlerleyen yıllarda atışmalar artmaya, müzik sertleşmeye, sözler keskinleşmeye başladı.

Sonrasında ise göndermeler üzerine göndermeler… Şarkılar ve aradan geçen yıllar. Bu iki isim hiç barışmayacak gibi duruyordu, hala öyle. Aralarına gerçekten ne girdi, neden ayrı düştüler bilinmiyor ama bu olayın iki pop şarkıcısının polemiğe girmesinden daha çetrefilli olduğu ortada.

Artık bu küskünlüğü istemeyen ve rap müziğinin iki devini tekrar bir arada görmek isteyenler, Change.org’da imza kampanyası başlattılar:

Oldukça sembolik bir hedef olarak 100 kişiden imza bekleyen Halkekmag ekibi, Türkçe rapin yeniden canlandırılması için MüzakeRap isimli bir hareket başlatacağa benziyor.

Bu kampanyadan ya da sosyal medyadaki potansiyel hareketlenmeden Sagopa ya da Ceza’nın muhakkak haberleri olacaktır. Ancak nasıl tepki vereceklerine dair bir şey söylemek için henüz çok erken. Kampanyaya ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Gelin o vakte kadar biraz nostalji yaparak geçmişe dönelim: