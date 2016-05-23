Şahan Gökbakar, Recep İvedik 4 filmindeki rol arkadaşlarından YouTuber Cem Korkmaz’ın intiharının ardından duygusal bir mesaj yayınladı.

Dün akşam haberi öğrenince hepimiz şok olduk. OHA Diyorum’ ve YAPYAP isimli YouTube kanallarının bir numaralı ismi olan fakat yoluna daha sonra tek başına devam eden Cem Korkmaz, dün akşam saatlerinde maalesef intihar ederek yaşamına son verdi.

YouTube’a daha sonra tek başına içerikler üretmeye başladığı bir kanal açarak devam etmek isteyen, fakat son aylarda bunu da yapmayan Cem Korkmaz’ın Mediakraft ekibinden ayrılmasından sonra psikolojisinin bozulduğu tahmin ediliyor.

Bunları bir kenara bırakacak olursak, Korkmaz’ın ölümüne en çok üzülenlerden birisi de kuşkusuz Şahan Gökbakar oldu. Recep İvedik 4 filminde ‘cep herkülü’ rolünü canlandıran rol arkadaşı Korkmaz’ın ölümü sonrası çok üzgün olan Gökbakar, Instagram hesabından duygusal bir mesaj yayınladı.

Ahhhhh be güzel kardeşim...Hala inanamıyorum böyle bişey olduğuna.Anlayamıyorum!!! Acılı ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağolsun...