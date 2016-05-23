Şahan Gökbakar, Recep İvedik 5’e Özel İki Paylaşım Daha Yaptı

Şahan Gökbakar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Recep İvedik 5’in vizyona gireceği tarihi tekrar açıkladı.

Şahan Gökbakar, kardeşi Togan Gökbakar ile Recep İvedik 5 üzerinde aylardır çalışıyordu. Dün Instagram hesabı üzerinden iki adet paylaşım yapan Şahan Gökbakar, filmin vizyona gireceği tarihi açıkladı. ‘Recep İvedik 5 ŞUBAT 17 EFSANE GELİYOR, TÜRKİYE GÜLÜYOR’ yazısıyla paylaşım yapan Şahan Gökbakar, filmin yayınlanmasına 2 aydan daha kısa bir süre kaldığını ‘tekrar’ hatırlatmış oldu.

Tekrar diyoruz, çünkü yaklaşık 1.5 ay önce yine Instagram’dan paylaştığı videoda filmin çekimlerinin bittiğini ve 17 Şubat’ta vizyona gireceğini belirtmişti. Şahan Gökbakar'ın kronolojik olarak yaptığı paylaşımları aşağıdan görebilirsiniz.