Şahane Grafik Özellikleri Olan 6 FPS Oyun!

Grafik özellikleri, oyunlar için çok önemli. Birçok oyun ilerleyen yıllarda gelişen teknoloji ile yıllar içinde daha kötü görünür. Ancak bu oyunların bazıları yıllanmış olsalar bile gayet güzel grafiklere sahipler.

Birinci kişi kamerasından oynanan oyunlar, genelde oyuncu ve karakter arasındaki bağı maksimum düzeyde kurar. Böyle oyunların grafikleri de iyiyse, oyun tadından yenmez. Biz de şahane grafik özelliklerine sahip 6 oyunu sizler için sıralamak istedik.

1-Far Cry Primal

Tarih öncesi toprakları dolaşabileceğiniz bu oyunda, etraftaki nesnelerin bazılarının dokusu daha iyi olabilirdi. Ancak aydınlatması o kadar iyi ki, neredeyse oyundaki ay ışığını gerçek sanacaksınız!

2-Doom

2016 yılındaki büyük süksesi ile Doom, orijinal serinin yeni grafiklerle donanmış hali. Kan gövdeyi götürüyor, silahlar şahane ve etrafta korkunç canavarlar dolaşıyor… Gerçekten bu grafiklerle oyunu yaşamamak imkasız.

3-Overwatch

Overwatch kendine özgü grafiklere sahip. Diğer oyunlar gibi gerçekçiliği yakalamanın peşinde değil, ama bu kötü grafiklere sahip olmasına değil tam tersi bir durumun oluşmasını sağlamış. Çizimleri gayet iyi ve kendi evrenini iyi kurmuş.

4-Resident Evil 7

Resident Evil 7, boğucu bir atmosferde geçiyor. Ürkütücü, grotesk ve karanlık… Tam da yanınıza ekstra kurşun almak isteyeceğiniz türden. İnsanların hala oynamasının sebebi nedir bilinmez, ancak grafikleri gayet iyi.

5-Battlefield 1

Oyunun birçok hayranı var. Grafik tasarımcıları, oyunu gayet ayrıntılı tasarlamışlar. Eski bir oyun olmasına rağmen şimdiki oyunlara göre bile çok çok ileride. Fotometri teknikleri kullanarak oyunun görünüşünü daha da iyileştirebilirsiniz.

6-Titanfall 2

CoD ve BF gibi iki amiral oyunun arasında Titanfall 2’yi çıkarmak kolay değil, hele ki böyle şahane grafiklerle. Tasarımcılar, Titanfall 2 için gayet iyi çalışmışlar.