Şahane Tasarımı İle Dikkat Çeken Afyon'daki Peynir Fabrikası

Mimarisi ile muhtemelen dünyanın en eşsiz peynir fabrikalarından biri.

Burası Prag olsaydı beğenirdiniz ama burası Afyon!

Borusan Holding'in başındaki isim Ahmet Kocabıyık'ın girişimleri ile ortaya çıkan bina, bir peynir fabrikası görevi görmekte. 38° 30° isimli yapı, ismini tahmin edebileceğiniz üzere konumundan almakta.

Tasarımında Slash Architects ve Arkizon Architects imzası bulunan bina, misafirlerin peynir üretimini 360 derecelik bir alanda gözlemleyebilecekleri bir peynir sergi salonu ile müzesini barındırmakta.

Ana giriş kısmında misafirler için kokteyl ve etkinliklerin düzenlenebilceği yeşil bir iç bahçeye sahip olan bina, dış ön cepehesindeki yarıklar ile de hem kırsal kesim manzarasını, hem de doğal ışığın içeri girmesini sağlamakta.