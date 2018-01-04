Sahaya Giren Drone, Harry Kewell'a Maç Kazandırdı

Bir zamanlar Galatasaray formasını giyen ve şu an İngiltere League 2 ekiplerinden Crawley Town’un menajeri olan Harry Kewell, sahaya drone’un girmesiyle oluşan aradan faydalanarak takımının galip gelmesini sağladı.

Harry Kewell deyince aklıma Galatasaray’ın Ali Sami Yen Stadı’nda Bordeaux’a attığı efsane gol ve spikerin çıldırırcasına sevinci geliyor, sanıyorum aynı durum sizin için de geçerlidir. Daddy Cool lakaplı efsane futbolcu, şu sıralar İngiltere League 2 ekiplerinden Crawley Town’un menajerliğini üstleniyor. Bizdeki yeri bir başka olan Kewell’ı bundan sonra çok enteresan bir olayla hatırlamaya devam edeceğiz.

Yeovil’le yapılan karşılaşmada maç 1-1 iken stadın üstünde bir drone belirince hakemin oyunu durdurmasının ardından takımına direktifler veren Kewell, takımının 90. dakikada attığı golle sahadan galibiyetle ayrılmış oldu. Kewell, drone’un takımına maçı nasıl kazandırdığını şu şekilde açıkladı: “Hakem drone nedeniyle maçı 80. dakikada durdurdu, biz de o zamana kadar sahaya istediğimiz oyunu yansıtamıyorduk. Molada futbolcularla tekrar konuştuk, çok iyi organize olduk ve 90. dakikada attığımız golle maçı kazandık.”

Yeovil menajeri Darren Way ise bu durumun rakip takıma avantaj getirdiğini belirterek drone’u uçuran kişi için ‘palyaço’ tanımlamasını yaptı.

Başına ilk kez böyle bir şey geldiğini söyleyen Kewell, aradaki boşluktan faydalanıp futbolcularına ‘Ne yapıyorsunuz, planımız böyle miydi? dedim ve ne yapmaları gerektiğini anlattım. Sonra sahaya döndüler ve ellerine geçen iki fırsattan birini değerlendirerek maçı kazandılar’ dediğini belirtti.