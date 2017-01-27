Sahibinden.com’da ilan veren bir kişi önce mülk sahiplerine, sonra inşaat firmalarına, en sonunda da sitenin kendisine ağır isyanlarda bulunmuş.

Ücretsiz ilan verilen ve online alışveriş sitesi olan Sahibinden.com üzerinden ilan veren adamın geniş bir kesim tarafından ‘haklı’ görülen isyanı, sosyal medya platformlarında kendisine yer buldu.

Kendisine bir ev satın almak isteyen ve en fazla 150 bin TL’ye kadar kredi çekebileceğini söyleyen memur abimiz, 1+1 ya da 2+1 dairelere çekilen fahiş fiyatlara, müteahhitlerin ‘hırsına’, en sonunda da sitenin kendisine şikayetlerini dile getirmiş. Kişisel olarak da kendisine hak verdiğim abimizin (kullanıcı adı Mustafa Amca olduğu için abimiz diyorum) isyanına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca hemen altında yer alan anketimize de katılmanızı rica ediyorum. Düşünceleriniz bizim için değerli :)