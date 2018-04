Sahibinden.com üzerinde verilen bireysel ilanların zaman zaman Türk internet dünyasında viral hale geldiğine tanık olmuştuk. Arabadan motosiklete her türlü psikoloji bozan ilan var. Fakat bu iPhone 8 Plus ilanı, bugüne kadar gördükleriniz arasında ayrı bir yere sahip olacak.

Bitince ne izlediğinizi anlamadığız bir film mutlaka olmuştur. Eğer film gerçekten kaliteliyse sonradan okumalar yaparak, sözlük sitelerini tarayarak ufkunuzu açabilirsiniz. Fakat bazı filmler düpedüz kalitesiz olurlar, ona harcadığınız saatlere yanarsınız. İşte hayat da böyle, internetteki ilanlar da.

Gereksizliklerin dönüp dolaşıp kafamızı meşgul ettiği internet dünyasındaki satış ilanları elindekini satmak isteyen insanların kontrolünde olmasaydı, belki aradığımız o ürüne ulaşabilirdik.

Sahibinden.com’da yer alan bu ilan, insanı iPhone 8 Plus’tan soğutuyor:

İlk bakışta her şey normal değil mi? Bu ilanın bir de açıklaması var:

Nefesinizi tutun ve sakın mavi hapı seçmeyin:

Buraya kadar gelenler ya da vazgeçip ekranı kaydıranlar için bir ödül:

"Cihaz sıfırdır, faturalıdır ve 24 ay Apple Türkiye garantilidir. Sadece kontrol amaçlı ambalajı açıldı, isteyene resim gönderebilirim. Takas düşünüyorum, faturaya ek olarak alındığı için bir miktar zarar payıyla veriyorum.

Üzerinize afiyet, yıllardır iPhone kullanırım. En son iPhone 6 vardı. İlk defa Plus modelini denedim, tek elle kullanımı bana zor geldi. Plus olmayan modelin tek elle kullanımı daha güzel. Fakat ben kamera için aldım bu telefonu, çünkü kamerası çok çok iyi. Eğer fotoğrafla ilgilenen biriyseniz sizi baya eğlendirir.

Telefonun her türlü sesi çok yüksek, alışamadım. Telefonla konuşurken 3 metre ötemdeki insanlar konuşmalarımı dinleyebiliyorlar. Kapalı ve gürültüsüz mekanda tabii ki. Bu durumu dış mekanlarda ve ortamlarda artı olarak değerlendirebilirsiniz.

İnanır mısınız, iPhone 6’nın yamuk yumuk olan arka kasasından sonra buna kıyamıyorum. Sağlam gibi duruyor ama çok narin gözüken bir yapısı var. Ayrıca çok kaygan ve hafif meyilli yüzeylerden kayıp gidebiliyor. Bu beni çok şaşırttı. Ben kılıf ya da koruyucu kullanmam! Eğer “İnşallah bir şey olmaz” diye düşünüyorsanız, bence siz kılıfıyla kullanın.

İnsan bu kadar para verince, içinden duble ekstra bir şeyler beklemiyor da değil. Ne bileyim? Kutuyu açarken heyecanla “Hadi Apple beni şaşırt!” diyor insan. Ancak hüsrana uğruyorsunuz. Kutunun içinden bildiğiniz iPhone çıkıyor. 3D Touch kullanımında yapılan bazı yenilikler dışında bildiğiniz iPhone. Şunun içine çikolata koyun bari!

Yedeklediğim bilgilerimi geri yükleyince sanki hiç telefon değiştirmemişim gibi oldu. Anlarsınız ya, hep iPhone kullanan birisi için arkasının şeffaf tasarımı dışında değişiklik olmuyor. Ne ön tasarımının ne de dijital tasarımının, insana yenilik hissini vermediği kanaatindeyim.

Fiyat noktasında, çok çok çok(!) aşırı pahalı olan telefon piyasasında bu telefon alınır. Fakat bu fiyatlara ucuz diyenler ne iş yapıyorlar, inanın çok merak ediyorum. Biz aldık ama gelin sorun bir bakayım nasıl aldık? Telefonun maddi değerinin en fazla 1500 TL olması gerekirken, dolar yüzünden çok fahiş fiyatlara satın alıyoruz.

Diğer Android cihazlara da göz gezdirdim. Kullanım açısından bana bu telefon uygun olduğu için bunu kullanıyorum. Benim telefonda özgürlüğe ihtiyacım yok, güvenlik daha önemli. Sosyal medya, internet, borsa ve fotoğraf için kullanıyorum ve bu amaçlar doğrultusunda benim düşüncem, eğer telefonunuz sizin işinizi görüyorsa değişmeyin. Benimki bozulduğu için yeni telefona geçtim. Onun dışında telefon değiştirmek çok ama çok mantıksız, hele bu piyasada!"