Sahibinden.com'daki Görenleri Kör Eden Motosiklet İlanı!

Motor sevdalılarını, bu işe tutkuyla yaklaşanları veya hayal kurup, internetten bütçesine uygun motor arayanları gördüğüne bin pişman edecek bir motorla karşınızdayız. Bir Doğan görünümlü Şahin edasıyla arzı endam eden peluş kaplama bu motora bakınca gördüğünüz ilk mobilete sarılacaksınız.

Bir motor almak istiyor ve internete giriyorsunuz. Belirli bir bütçeniz var. Eğer uzun yol yapmayı seviyorsanız ve motor üzerinde harcadığınız saatlerin sonunda geçici felç yaşamak istemiyorsanız, bu işe uygun motorlar bakmanızda fayda var. Günümüzde uzun yol seyahatleri için en uygun modellerden birisi olan Honda Gold Wing’ler karşınıza çıkıyor.

Sonra bu motor hakkındaki yorumları görebilmek adına forumlarda dolaşıyor, kullanıcıların yazdıkları deneyimleri okuyor, inceleme videolarına göz atıyorsunuz. Neredeyse araba fiyatına satıldıkları için ikinci el olan temiz modelleri de değerlendirmeye almanız an meselesi artık. Bunca vergiden bunalan cüzdanınız, sıfır motor almak için o kadar da dolu olmayabilir.

Sonra aslında “Honda Gold Wing çok pahalı, gerek yok böyle bir harcamaya. Sonuçta uçurmayacak” deyip, aynı modelin muadillerine bakmaya karar veriyorsunuz. Amacınız, daha ucuza aynı konfora ulaşmak.

Aramalarınızın sonucunda Sahibinden'e verilmiş bu “Uzaylı Zekiye” görünümündeki motor ilanına ulaşıyorsunuz:

Üşenmeyip algılarınızdan şüphe duymaya, görme duyunuzun artık eskisi kadar iyi çalışmadığına karar veriyor, ilanı detaylıca incelemeye başlıyorsunuz.

Yaklaştıkça her şey daha anlaşılır oluyor:

Muhtemelen bugüne kadar hiçbir motor firmasının aklından geçirmediği bir kaplama malzemesiyle karşılaşıyorsunuz:

Gövdesindeki ilginç kaplamanın kimyasal yapısını çözmek için, nükleer bilimler enstitüleriyle temas kurma gereği hissediyorsunuz.

Uzun yol motorunu ucuza getirme kararınızı bir daha gözden geçiriyorsunuz:

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İlanın yarattığı büyüleyici etkiyle girdiğiniz ruh halinden bir türlü çıkamıyorsunuz:

Sonra aklınıza şu sahne geliyor:

Sonra dönüp ilana tekrar bakıyorsunuz ve araba almaya karar veriyorsunuz:

İlanın detaylarına ulaşmak isteyenler, bir kere daha düşünüp buraya tıklayabilirler.