Eğer inşaat sektörüne biraz yakınsanız, işlerin yavaş yavaş değişmeye başladığını fark etmişsinizdir. Fakat bundan daha fazlası var; bazı makineler adeta inşaat sektörünü yeniden şekillendiriyor.

Teknoloji, her alanda olduğu gibi inşaat endüstrisine de yön vermektedir. Özellikle bazı inşaat makineleri hem devasa tasarımları ile hem de güçleri ile teknolojinin sınırlarını zorlamaktadır. İşte inşaat endüstrisinin 6 canavar makinesi: 1- The ScreedSaver BOSS 240 : Bu oldukça karmaşık makine betonları düzleştirmek için kullanılır. Ucundaki keskin bıçaklar kusursuz pürüzsüzlük sağlar ve GPS bağlantısı sayesinde herhangi bir karışıklık olmaz.

: Bu oldukça karmaşık makine betonları düzleştirmek için kullanılır. Ucundaki keskin bıçaklar kusursuz pürüzsüzlük sağlar ve GPS bağlantısı sayesinde herhangi bir karışıklık olmaz. 2- The Hunklinger: Bu özel makine tuğla döşeme gibi oldukça zahmetli bir işi çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmektedir. Herhangi bir boyut ve şekilde 1000 adet tuğlayı bir saat gibi kısa bir sürede yerleştirebilir.

Bu özel makine tuğla döşeme gibi oldukça zahmetli bir işi çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmektedir. Herhangi bir boyut ve şekilde 1000 adet tuğlayı bir saat gibi kısa bir sürede yerleştirebilir. 3- Monstrous Excavator: 100 milyon dolarlık bu canavar 94 metre yüksekliğinde ve 15.500 ton ağırlığında. Madenler için tasarlanan özel makine günde 240.000 ton kaya çıkarabilmektedir.

100 milyon dolarlık bu canavar 94 metre yüksekliğinde ve 15.500 ton ağırlığında. Madenler için tasarlanan özel makine günde 240.000 ton kaya çıkarabilmektedir. 4- The BMM300: Bu özel makine ise tuğla üretim işini oldukça kolaylaştırmaktadır.

Bu özel makine ise tuğla üretim işini oldukça kolaylaştırmaktadır. 5- RPS6 Road Printer: RPS6 taş yol yapımını son derece hızlandırmaktadır. Yol işçilerinin tek yapması gereken şey tuğlaları makineye dizmek ve RPS6’yı geriye çekmek. Gerisini yer çekimi hallediyor.

RPS6 taş yol yapımını son derece hızlandırmaktadır. Yol işçilerinin tek yapması gereken şey tuğlaları makineye dizmek ve RPS6’yı geriye çekmek. Gerisini yer çekimi hallediyor. 6- Bertha: 6.700 tonluk bu canavar 3 kilometre uzunluğundaki Seattle tünelini kazmak için geliştirildi. 57.5 metre çapa sahip makine uzun zamandır kazı çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kaynak : http://www.businessinsider.com/monster-machines-changing-construction-2017-12

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