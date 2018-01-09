Sahra Çölü’ndeki Bir Bölgeye 39 Yıl Sonra Kar Yağdı!

Kuzey Yarım Küre’yi etkisi altına alan kış mevsimi, Afrika kıtasının kuzeyinde bulunan ve dünyanın büyük çölü olan Sahra’da muhteşem manzaralara neden oldu. Görüntüler, Cezayir’in bir kasabası olan Ain Sefra’dan geliyor.

Ülkemizi de etkisi altına alan kötü hava koşulları, kış mevsiminin belki de en sevmediğiniz yanı olabilir. Ancak coğrafi konumu sebebiyle bu soğuklara hasret topraklar da var. Uçsuz bucaksız kum tepeleriyle gözleri kamaştıran Sahra Çölü ise bunlardan bir tanesi.

Geçtiğimiz hafta sonu pazar günü, Sahra Çölü’nde bulunan Cezayir’e bağlı Ain Sefra kasabası, birkaç santimlik beyaz bir örtüyle kaplandı. Karlar erimeye başlamadan hemen önce 1.5 saat boyunca eşsiz manzaralara tanık olan yerli halk ve Sahra’nın kum tepeleri, kar yağışına en son 39 yıl önce tanık olmuştu.

Fotoğrafçı Zinnadine Hashas, ortaya çıkan manzaraları kaçırmamak için denklanşörüne bol bol bastı ve bir daha uzun süre göremeyeceğimiz görüntüleri kayıt altına aldı. Kuraklık sınırının da altında yıllık yağış ortalaması bulunan Ain Sefra, çevresini saran kumdan oluşmuş Atlas Dağları içinde, deniz seviyesinden 1000 metre yüksekte bulunuyor. Yapılan ölçümlere göre kar yağdığı zamanda sıcaklık 12.4 santigrat dereceydi.

Aslında Cezayir’in hava durumu servisi, geçtiğimiz hafta sonu için ülkenin batı kesimlerini kar yağışlarına karşı uyarmıştı. Pazar gecesi ise tahminler doğru çıkmaya başladı. Batı Akdeniz’den hareket eden soğuk hava dalgası, düşük basınçlı bir akımla karşılaşınca kasabayı ve çevresini karlar altında bırakmış oldu.

Her zaman olduğu gibi bu olayın da küresel ısınma ile bir bağlantısı olduğunu düşünen internet haberleri ortaya çıkacaktır. Aslında, dünyanın en sıcak bölgelerine bile kar yağması muhtemel bir olaydır. Sadece oldukça nadir gerçekleşirler. Geçtiğimiz yılın kayıt altına alınmış en sıcak 2. ve ya 3. yıl olduğunu göz önünde bulundurursak, çöle kar yağmasına şaşırmamak gerek.

Şimdi tüm tartışmaları bir anlığına unutup sizi bu güzel olayın ortaya çıkarttığı manzaralarla baş başa bırakalım dostlar: