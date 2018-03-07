İnternet Dizisi Şahsiyet’in İlk Fragmanı Yayınlandı

Haluk Bilginer ve Cansu Dere’nin oyuncu kadrosunda yer aldığı polisiye türüne sahip Şahsiyet dizisine ait ilk fragman yayınlandı.

Son yıllarda Netflix gibi şirketlerin başarılı projeler ortaya koymasıyla internet dizi platformları da yaygınlaşmaya başladı. Türkiye’de TV sektöründe yer alan kısıtlamalardan dolayı film ve dizi izleme alışkanlığını kaybeden insanlar, internet dizileri ile birlikte yeniden dizi izlemeye başladı. Dünya çapında Netflix, Amazon gibi platformların yer aldığı bu sektörde, ülkemizde de Puhu ve BluTV gibi platformları görüyoruz.

Masum, Fi, Sıfır Bir gibi dizilerle adlarını duyuran internet dizilerine bir yenisi ekleniyor. Puhu’nun yeni projesi olarak ortaya çıkan Şahsiyet’e ait ilk fragman yayınlandı. Haluk Bilginer ve Cansu Dere gibi başarılı oyuncuların yer aldığı internet dizisinde, polisiye türünde bir konu işlenecek.

Oyuncu ve yönetmen olan Onur Saylak tarafından yönetilecek dizinin senaryosunda Hakan Günday bulunuyor. Yayınlanan fragmana baktığımızda, Haluk Bilginer’in karakterinin alzheimer hastası olduğunu görüyoruz. Normalde bir polis olan karakter, alzheimer olduğu için nasıl olsa unutacağını düşünüp neyi yapmak istiyorsa yapmaya çalışıyor. Burada devreye bir başka polis olan Cansu Dere giriyor. Dere’nin karakteri, Bilginer’in olayını öğrenerek onun böyle şeyler yapmasını engellemeye çalışacak. Dizinin nasıl işleyeceğini ise ilerleyen günlerde göreceğiz.

Artık televizyonlarda bile göremediğimiz yüzlerin internet dizilerinde yer aldığını görmek çok sevindirici bir durum. Ülkemizin en ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçılarından Haluk Bilginer’i Şahsiyet gibi ilginç bir konuya sahip dizide görmek için sabırsızlanıyorum.