Sahte Bir Instagram Sayfasıyla Nasıl Para Kazanılır?

Sahte bir Instagram yıldızı olup markalardan reklama almanın ne kadar kolay olduğunu hiç düşündünüz mü? İşte Instagram'da yıldız olup markalardan reklam almanın yöntemi!

Instagram her geçen gün büyümeye devam ediyor. 1 milyar kişinin aktif olarak kullandığı Instagram, çoğu kişinin ekmek teknesi olmuş durumda. Peki, sizlere Instagram'dan aslında para kazanmanın gayet kolay olduğunu söylesek?

Reklam ajansı Mediakix, yaptığı bir deney sonucunda sahte bir Instagram yıldızı olarak diğer markalardan nasıl reklam alabileceğimizi gözler önüne serdi. Mediakix, açmış olduğu iki farklı sahte Instagram hesabının takipçi ve beğenilerini aşama aşama yükseltmeyi hedeflemiş.

Deney amacıyla bir mankenle çalışan reklam ajansı, ilk olarak çekilen fotoğrafları açtıkları Alexa Rae hesabına yüklediler. İkinci olarak açılan sahte hesaba ise, ücretsiz stock fotoğraflarla dolduran firma, deneyinin ikinci aşamasına geçtiler.

Bu aşamada takipçi satın alan ajans, günde ortalama 1000 takipçi satın alarak hiç bir banlanma olayı yaşamadan, her iki hesabın takipçi sayısını 15 bine çıkartmayı başardı.

Günlük satın aldıkları 1000 takipçiye 3 ila 8 dolarlık bir ücret ödeyen reklam ajansı, gerekli takipçi sayısına ulaştıktan sonra yorum ve beğeni satın almaya başladı. Bu aşamanın da tamamlanmasından sonra, markalardan reklam alabilecek bir duruma gelen bu iki sahte hesap, satın alınan yorum başına 12 cent ödedi. Ayrıca her gelen 1000 beğeni için de 4 ila 9 dolar arası bir ücret ödeyen yetkililer, bu hesaplar için tamına tamına 1000 dolarlık bir masrafla reklam ajanslarından reklam satın alarak para kazanmaya başladı.

Siz de bu yöntem ile biraz para harcayarak, firmalardan reklam alarak para kazanabilirsiniz. Ancak bu yöntemin ne kadar sağlıklığı olacağı hakkında bir fikir sahibi değiliz. Fakat böyle bir düşünceniz varsa, denemekte fayda var.