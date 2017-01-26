Google, yıllık sahte reklam raporu kapsamında, sahte haber yayınlayan 200 haber sitesini reklam platformu Google AdSense’ten men ettiğini ve kasım ayından beri 340 yayıncıyı cezalandırdığını belirtti.

Google, geçtiğimiz kasım ayında sahte haber yayıncılarını temizleyeceğini duyurmasının ardından, yaklaşık 200 internet sitesinin reklam platformunu kullanımını engelledi. Şirket, yıllık sahte reklam raporu kapsamında bu rakamı açıkladı. Raporda şirketin geçtiğimiz yılda dolandırıcılık, kötü amaçlı yazılım ve diğer zararlı reklam içerikleriyle nasıl mücadele ettiğiyle ilgili detaylar yer alıyor.

Sahte haber yayınlayan 200 internet sitesinin kapatılması olayı, Google AdSense’in kurallarında yapılan en son değişiklikten sonra meydana geldi. Bununla birlikte bir Google sözcüsüne göre şirket, bunlara “sahte haber” demekten kaçınıyor, çünkü bu ifadenin anlamı belirsiz bir hale geldi. Bunun yerine, “yanlış tanıtılan içerik” demeyi tercih ediyor. Hatta bu nedenle, bu ifadeyi belirtmek için reklam kılavuzunda yakın zamanda düzenleme yapmıştı.

Bu 200 sitenin her biri, Google’ın reklam servisi AdSense’ten kalıcı olarak men edildi. Ayrıca şirket, kasım ayından beri 340 yayıncıyı çeşitli davranışlarından dolayı cezalandırdığını belirtti. Daha önce Media Matters adlı gözlemci grubu, Google’ı uydurma haberler, komplo teorileri ve yanlış hikayeler yayınlayan 20 yayıncı konusunda hiçbir şey yapmamakla suçlamıştı. Google ayrıca, geçtiğimiz sene 1,7 milyon sahte reklamı engellediğini de açıkladı.