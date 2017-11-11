Sahte Movie Maker İndirme Sitesi, Google'da İlk Sırada

Windows'un Paint gibi uzun yıllardır standart olarak sunduğu bir program olan Windows Movie Maker'ın sahtesi Google'da ilk sırada çıkıyor.

Bilindiği gibi amatör olarak slayt veya film editemek gibi işlemlerin yapıldığı bir program olan Movie Maker, Windows yüklü tüm bilgisayarlarda bulunuyor. Ancak, eğer Movie Maker programını silmiş iseniz bunu indirmeniz biraz zor. Zira Windows'un sitesinde indirmek olanaksız. Bunu bilen para avcıları, açtıkları http://www.windows-movie-maker.org/ adlı internet sitesiyle, 'Movie Maker' programını, 29,95 dolar karşılığında 'tam sürüm' adıyla satmaya çalışıyor.

Durumun ilginç olan tarafı ise sürekli bu tip sahte internet siteleriyle mücadele edeceğini bildiren Google'da sitenin ilk sırada çıkması oldu. Google, bu bağlamda, sahte haberlere ve sahtekarlara arama sonuçları yoluyla teşvik ettiği gerekçesiyle oldukça eleştiri topladı. Konuyla ilgili açıklama yapan bir Microsoft yetkilisi "Sonuçlarımızı iyileştirmek için her zaman çalışıyoruz ve bu davayı inceledikten sonra müşterilerimizi korumaya yardımcı olacak eylemler yaptık" dedi. Yetkili ayrıca, kullanıcılara da seslenerek "Bilinmeyen veya saygın olmayan sitelerdeki uygulamaları veya programları indirirken dikkatli olmalarını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Şuanda yaptığımız incelemelerde ise site hala en üst sıradaki yerini koruyor ancak içeriğine ulaşılamıyor. Buradan Google tarafından herhangi bir işlemin gerçekleşmediğini anlayabiliyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz?