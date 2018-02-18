Sahteliğiyle Göze Batan, Filmlerdeki 10 Kötü Görsel Efekt

Görsel efekte sahip her film, çekildikten sonra uzun bir montaj süresine giriyor. Yerleştirilen bu görsel efektlerin bazıları fiyasko olabiliyor. İşte filmlerde göze batan o görsel efektler ve nedenleri.

Görsel efektler özellikle de 2000'ler sonrası Hollywood filmlerinin temel taşlarından bir tanesi. Özellikle de fantastik, bilim kurgu ve macera gibi film türlerinde epeyce gördüğümüz görsel efektler, sinema dünyasını bambaşka bir boyuta taşıdı. Hatta öyle hızlı gelişiyor ki, 3-4 sene önce yapılan filmi, şu ankinden sadece görsel efektlerine bakarak ayırabilir olduk.

Ancak görsel efektler bazen çok kötü şekilde de kullanılabiliyor. Özellikle de iş dikkatsiz gözler tarafından yapılmışsa, bir noktadan sonra bunları izlemek, gözü rahatsız eder hale bile gelebiliyor. Biz de bu yazımızda bunlardan bir kısmının örneklerini listeleyelim dedik. Haydi listemize geçelim o zaman.

Sonradan Eklenen Nefes (The Social Network)

Facebook'un ve Mark Zuckerberg'in hikayesinin anlatıldığı filmin bir sahnesinde, karakterler konuşurken ortamın soğuk olması gerekiyordu. Fakat ortam soğuk olmadığı için, karakterlerinin nefesleri buhar oluşturmuyordu. Prodüksiyon ekibi buna çözüm olarak sahte görülebilir nefes efekti ekleyerek sorunu çözmeye çalıştı. Fakat ağızdan çıkan nefesin hareketleri hiç gerçekçi değildi.

Gözünü Açmak İstemeyen Oyuncu (Blade: Trinity)

Wesley Snipes, bu film çekilirken sette herkesle kavgalıymış. Bir sahne çekilirken gözlerinin açık olmasını asla istemeyen Wesley Snipes, sahneyi gözleri kapalı bir şekilde çektirmiş. Ardından mecburen görsel efektle açık göz eklemeye çalışan ekip, pek başarılı olamamış.

Sahte Şehir (The Room filmi)

Bazılarının "tüm zamanların en kötü filmi" olarak lanse ettiği The Room, görsel efektler konusunda da bir hayli zorluk çekmiş. Çatıda geçen bir sahneyi yeşil perdede çekmeyi uygun gören ekip, daha sonra arka planı San Francisco yapmak istemiş. Fakat parça parça eklenen görüntüler arka planın epey sahte durmasına yol açmış. Renklere dikkat edildiğinde arka planın sonradan eklendiği ve set ortamında çekildiği çok belli oluyor.

Süperman'in Silinen Bıyıkları (Justice League filmi)

Superman'i canlandıran Henry Cavill, Justice League çekimlerinden sonra "Görevimiz Tehlike 6" filmi için bıyık uzatmıştı. Fakat Justice League için bazı sahnelerin tekrar çekileceği söylenince, Henry bıyıklarını kesemeyeceği için görüntüler bıyıklı bir şekilde çekildi. Ancak filmde bıyıklı hâli gösterilemeyeceği için Superman'in bıyıkları dijital ortamda silinerek filme eklendi. Filmi izleyenlerin çok garipsediği o sahneler, Superman'in dudaklarında bir problem olduğunu açığa çıkartmıştı.

Görüntüden Silinen İkiz Kuleler (Zoolander filmi)

11 Eylül saldırılarından hemen önce çekilmiş olan film, 11 Eylül saldırısından sonra yayına alınacaktı. Ancak filmdeki bazı sahnelerde ikiz kulelerin görünmesinin doğru olmayacağını düşünen ekip, son anda görsel efektler yoluyla ikiz kuleleri görüntüden sildi.

Köpek Kakası Eklemek İçin Görsel Efekt (John Wick filmi)

John Wick filminde çok enteresan bir sahne mevcut. Gerçek ve taze bir köpek kakası bulmanın çok zor olduğunu düşünen filmin yönetmeni, görsel efekt yoluyla bir köpek kakası ekletmenin daha uygun olacağını düşünmüş. 5000 dolar harcayarak elde edilen bu görüntü ise filmde "sahte köpek kakası" olduğunu saklamaya yetmemiş.

En Kötü CGI Ödülü Almaya Aday (Star Wars Episode I)

Görsel efekt kullanmayı ve canavar yaratmayı yeni öğrenen birine teslim edilmiş gibi duran filmdeki çoğu sahne, izleyiciler tarafından olumsuz not aldı. Star Wars hayranlarının bile hiç sevmediği bu filmler, görsel açıdan çok itici olduğu için seyir zevki sunmuyor. Gereksiz korkunç yaratıklar ve gerçek dışı görüntüler, filmde çok fazla göze batıyor.

Gerçekçi Görünmeyen Karın Kasları (Ghost Rider filmi)

2007 yılında vizyona girmiş olan Hayalet Sürücü filmi için Nicolas Cage ile anlaşılmıştı. 40 yaşındaki oyuncunun vücudunda bulunan dövmeler hesaba katılmadığı için, filmin bazı sahnelerinde kullanılan özel görsel efektler çok göze battı. Fotoğrafta görülen bu sahnede Nicolas Cage'in karın kasları aslında hiç de öyle değil. Fotoğrafta da bir gariplik olduğu anlaşılıyor.

Sahte Hayvan (Indiana Jones)

Indiana Jones'un nükleer saldırıdan buzdolabına saklanarak kurtulduğu filmi çok konuşulmuştu. Yine aynı filmde yer altından çıkan bu hayvan, enkaz yerini araştırmaya gidiyordu. Fakat hayvanı ekleyen montaj ekibi pek gerçekçi yapamamıştı ve bu da göze batan film sahnelerindendi.

Değişen Göz Rengi (Gone With the Wind)

Bir kitaptan uyarlama olan film için kadın karakter seçilmişti ancak unutulan bir şey vardı. Kitapta yeşil olan gözler, filmde mavi olacaktı. Filmin çekildiği zamanlar renkli lensler pek yaygın olmadığı için göz rengi, dijital ortamda değiştirildi.