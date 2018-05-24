Yakında Türkiye'de de hizmet verecek Amazon, birbirinden güzel monte edilebilir evler satıyor. Dilerseniz gelin bu evlere birlikte göz atalım.

Evler hakkında bir web sitesi olan Restoring Simple'ın yaptığı açıklamalara göre 1973'ten 2013'e kadar Amerika'daki ev büyüklükleri giderek arttı.

Son zamanlarda ise daha küçük evler revaçta. Minimalizm akımının yaygınlaşmasıyla insanların karavan tipi küçük evlere rağbeti giderek arttı. İlk zamanlarda yalnızca televizyonlarda gösterilen bu evleri artık Amazon'dan bile satın alabiliyorsunuz.

Son zamanlarda muhtemelen 2019'da Türkiye'ye geleceğiyle bilinen ve Türkiye'den ayakkabı satın almak isteyen Amazon'daki şirin mi şirin evleri gelin birlikte inceleyelim:

Lillevilla Escape Cabin Kit

Bu küçük ev harika gözüküyor değil mi? Ancak ev banyo içermediğini söylememiz gerekiyor. Bu ev günlük olarak yaşamaya çok uygun olmasa da misafirhane, ofis olarak kullanılabilir. Üreticinin açıklamasına göre ev, iki yetişkinle bir günde monte edilebiliyor. Eve buradan ulaşabilirsiniz.

Pioneer Cabin Kit

Yalnızca 15 metrekareden oluşan bu evi yine sizin monte etmeniz gerekiyor. Evde görmüş olduğunuz ahşap duvarlar, kapılar ve pencereler pakete dahil ancak mobilyaları, elektrik kablolarını, tesisat malzemelerini sizin almanız gerekiyor. Bunu bir römork üzerine de inşa edebilirsiniz, tabii tahmin edebileceğiniz üzere yukarıda görmüş olduğunuz römork pakete dahil değil. Eve bu adresten bakabilirsiniz.

Frontier Tiny Home Kit

Bu monte edilebilir ev ise diğerlerine nazaran daha büyük. 21 metre kareden daha büyük olan evi, bir römork üzerine inşa edebilirsiniz. Kötü olan tek özelliği ise bir insan gücüyle inşa edilmesinin yaklaşık 480 saat sürmesi. Eve bu adresten ulaşabilirsiniz.