Sivaslılar Pusu Kurmak İçin Belediyeden Otobüs İstedi

TRT 1'de yayınlanan ve birçok kişinin ekran karşısında saatlerce oturmasına neden olan Diriliş Ertuğrul dizisinin geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümünden sonra oldukça ilginç bir olay yaşandı. Diziden etkilenen bazı Sivaslılar, karakterlerden Saadettin Köpek'e pusu kurmak için belediyeden otobüs istediler.

TRT 1'in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un tarihi karakterlerinden birisi olan Saadettin Köpek'in kentlerine geleceğini öğrenen Sivaslılar, belediyeden garip bir istekte bulundular. Telefonla ve sosyal ağlar aracılığıyla belediyeye ulaşan Sivaslılar, 'Köpek’e pusu kurmak için otobüs istediler.

İlk olarak bir şaka gibi görünen isteklerin artması üzerine belediye yetkilileri sosyal ağlar üzerinden açıklama yapma gereği duydu. Sivas Belediyesi'nden yapılan açıklamada “Kıymetli Yiğidolar. Diriliş dizisinin 115. bölümünde Saadettin Köpeğin Sivas Taşlıdere mevkiine geleceği ve pusu kurulması için vatandaşlarımızın Belediyemiz otobüsleri ile Taşlıdere’ye taşınacağı konusu doğru değildir. Çılgın Sivaslı alpler. Lütfen senaryoya müdahale etmeyelim.” denildi.

Sivaslıların bu istekleri, daha önce birçok kanalda yayınlanan ve döneminde büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Kurtlar Vadisi dizisinin Çakır karakterini anımsattı. Hatırlayacağınız üzere karakter öldüğünde gıyabi cenaze namazları kılınmış ve gazetelere ilanlar verilmişti.