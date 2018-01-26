Küresel Isınmanın Azılı Suçlusu Meğer Sandviçlermiş!

Türünün ilk örneği olarak sayılabilecek bir araştırmanın sonucunda sandviç tüketiminin, küresel ısınma ve iklim değişikliklerini doğrudan etkilediği ortaya çıktı. Hatta milyonlarca otomobil ile eş değer karbon salınımına neden oldukları açıklandı.

Son 10 yıldan beri bilim dünyası, gün geçtikçe daha sık iklim değişikliği ve küresel ısınma ile ilgili uyarılarda bulunmaya başladı. Bunun ardında ise gün geçtikçe artan karbon salınımları ve Dünya’nın üzerinde ince bir kabuk olan yaşam kaynağı atmosferimizin kirletilmesi var.

Sürekli büyük bir kitlesel yok oluşun eşiğine geldiğimizin vurgusu yapılıyor. Tarihte daha önce 5 kez gerçekleşen toplu ölüm vakalarının nedenleri doğaldı. Günümüzde başlangıç aşamasında olan altıncısı ise ilk defa insan elinden, yapay nedenlerle yaşanacak. Bilim konuşuyor, fakat dinleyen yok.

İngiltere’nin Manchester Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, küresel ısınmayla ilgili şaşırtıcı sonuçlar veren ilginç bir araştırma yaptılar. Tarihin farklı dönemlerinde üretilen çeşitli sandviçleri derinlemesine inceleyen ekip, sadece İngiltere’de yapılan sandviç üretiminin, yılda 8.6 milyon araçla eş değer karbon salınımına neden olduğunu ortaya çıkarttı.

İlk olarak 1762 yılında ortaya çıktığı düşünülen sandviç, zamanla küresel bir yemek kültürü parçası olarak sofralarda yerini aldı. Araştırmalara dahil eden sandviç türlerinin hepsinde etin bulunması, sonuçları derinden etkileyen bir durum. Çünkü o etleri ekmeklerin arasına koymak için önce etini alacağımız bir hayvana ve o hayvanı üretmeye ihtiyacımız var. Yani ciddi bir hayvancılık sanayi söz konusu.

Nitekim bazı sandviç türlerinde diğerlerinden daha fazla et bulunması, o sandviçlerin dolaylı yoldan daha çok karbon salınımına neden olmasını sağlıyor. Önceden paketlenmiş kahvaltılık ya da günün farklı öğünleri için hazırlanan o masum besinlerin böyle bir bilançoya ortak olacaklarını düşünmek zor, özellikle karnınız açken.

En az karbon salınımına neden olan sandviç türünün, ev yapımı salam, jambon ve peynirle hazırlanan sandviç türü olduğu söyleniyor. Haliyle bu üretimin arkasında dev sanayiler ve doğrudan hayvancılık faaliyetleri bulunmadığı için katkısı da çok az oluyor.

Son olarak bilim insanları, sandviçlerin küresel ısınmaya etkilerinin azaltılması için bir kaç öneride bulundular. Paketleme usullerinin değiştirilmesinin de karbon emisyonunda %50’lik bir azalmaya neden olacağı söyleniyor. Ayrıca atık sandviçleri için boşa tüketilen kaynaklar, milyonlarca dolarlık zarara neden oluyorlar.