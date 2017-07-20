Kimilerine göre oldukça rahatlatıcı kimilerine göreyse sinir bozucu olan popüler oyuncaklar hakkında bugüne kadar duyacağınız en uçuk iddia ile karşı karşıyasınız.

Stres çarkları büyük bir zihinsel kontrol operasyonunun parçası olabilirler mi? Muhtemelen değiller ama iddialar oldukça ciddi bir yerden gündeme getirildi.

Rusya'da devlet kontrolü altında olan bir TV kanalı, geçtiğimiz haziran ayı sonlarında stres çarklarının, siyasi muhalefetin mesajlarını yaymakta olan bir hipnoz aracı olduğunu öne sürdü. İddia, Rusya'nın resmi haber kanalı olan Rossiya 24'de yayınlanan Virus adlı bir program sırasında tartışıldı. The Guardian gazetesine göre stres çarkları program boyunca, “insanları zombi haline getiren” ve “hipnoz aracı” gibi sözlerle nitelendiriliyor.

Programın sunucularından biri, "Rusya'da şu anda bu kadar popüler hale gelen stres çarklarını kim teşvik ediyor?” sorusunu soruyor. Ardından Rusya’daki muhalefet partisi üyelerinin, genç insanlara stres çarkı satarak para kazanmaya çalıştıkları söyleniyor.

Ardından Putin’e yakınlığıyla bilinen haber yayıncısı PolitRussius'un editörü Ruslan Ostashko, çocukları ülkedeki muhalefet cephesine çekmek için böyle bir projenin başlatıldığından bahsediyor. Ayrıca stres çarkını batının değerlerine hizmet eden muhalefetin, batı değerlerini pazarlamak için attığı bir adım olarak nitelendiriyor. Ostashko sözlerine, “Politik teknolojilerden anlayan insanlar, bu basit şeyin kitleleri kontrol altında almak için çıkarıldığını çok iyi anlarlar” şeklinde devam etti.

Gittikçe ilginçleşen iddialara, Rusya'nın tüketici koruma ajansı Rospotrebnadzor bile şu açıklamayla katıldı:

"Son zamanlarda, Rusya'daki çocuklar ve gençler arasında stres çarkları konusunda agresif bir tanıtım kampanyası yapıldı. Çocuk sağlığı araştırma kurumlarıyla iş birliği içinde olup, ebeveynler ve öğretmenler arasındaki kaygıyı da göz önüne alarak, çarkların eğiticilerin çocuklar üzerinde olabilecek olumsuz etkileri araştıracağız.”

Stres çarklarının bir zeka kontrol cihazı olmadıklarını heralde tekrar söylememize gerek yoktur. Yıllar önce çocukların elinde olan kaç oyuncak bugün varlığını koruyor? Yo-yo’ları, Pokemon tasolarını ve futbolcu kartlarını hatırlayın.