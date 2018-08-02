Samsung'un Katlanabilir Telefonu Rakiplerinden 2 Kat Pahalı

Samsung'un bu yıl sonunda Galaxy Note 9 ve Galaxy S10 ile birlikte duyurması beklenen katlanabilir telefonu cep yakacak.

Akıllı telefon piyasasının büyük bir değişime ve sıçramaya ihtiyaç duyduğu gerçek. Çentikle, çerçevesiz ekranla neredeyse 2 yılını kaybeden sektörü katlanabilir telefonlar hareketlendirebilir. Samsung'un bu konuda ilk atılım yapanlardan olduğunu bilsek de bu teknolojinin bedeli düşündüğümüzden fazla olabilir.

Şu sıralar Huawei ve Xiaomi gibi iki devin de katlanabilir telefonlar üzerinde çalıştığını bilsek de iki firma da Samsung kadar bu konuda renk vermedi. Sürekli sızdırılan konsept tasarımlar, alınan patentler derken Samsung'un bu konuda bir kamuoyu oluşturmaya çalıştığı artık belli oldu. Kore kaynaklı gelen dedikoduya göre Samsung, katlanabilir telefonunu hiç de ucuza satma taraftarı değil.

Başlıkta da gördüğünüz üzere telefonun satış fiyatınının 1800 dolar olacağı tahmin ediliyor. Bunu günlük kur üzerinden değerlendirmek dahi moral bozacak ama şu an için bu tam olarak 9.166 TL demek.

Gelecek olan vergileri ve ülkemize özel satış fiyatını göz önüne alırsak 10.000 - 11.000 TL bandında bir telefon görme ihtimalimiz hayli yüksek.