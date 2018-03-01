Microsoft, Windows 'tan Daha Çok Android Telefon Satıyor!

Mobil işletim sistemine odaklanmaktan vazgeçen Windows, kendi çevrimiçi mağazasında bile Windows Mobile'dan daha çok Android'li akıllı telefon satıyor.

Ülkemizde herhangi bir benzer faaliyeti olmasa da Microsoft, anavatanı olan Birleşik Devletler’de Microsoft Store aracılığı ile çevrimiçi olarak bazı akıllı telefonların satışını gerçekleştirmektedir. Sonuçta Microsoft, kendi mobil işletim sistemine sahip olan bir şirket, bu nedenle çevrimiçi olarak akıllı telefon satması da tuhaf gelmeyebilir.

İşin ilginç yanı şu ki, Microsoft Store’da satılan Windows Mobile işletim sistemli akıllı telefon sayısı, Android ile çalışan akıllı telefon sayısının altında bulunuyor. Microsoft Store’dan Android işletim sistemli Galaxy S8, S8+, Note 8 ya da Razer Phone alabiliyorken, Windows Mobile işletim sistemine sahip sadece HP Elite x3 ve Alcatel Idol 4S alabiliyorsunuz.

Bu durum her ne kadar ironik olsa da Windows Mobile işletim sisteminin çoktan ölmüş olduğunun zaten herkes farkında. Microsoft İşletim Sistemleri Grubu Kurumsal Başkan Yardımcısı Joe Belfiore da geçtiğimiz Ekim ayında yaptığı açıklamada şirketin Windows Mobile’ın yazılım ve donanımı konusunda herhangi bir çalışması olmayacağını belirtmişti.

Sonuç olarak Windows Mobile tarihe başarısız bir girişim olarak gömülecek. Bunun farkında olan Microsoft, çalışmalarını mobil işletim sistemi üzerinde yoğunlaştırmaktansa Android ve iOS uygulama yelpazesini genişletmeye ve yazılımlarını geliştirmeye odaklanıyor. Ayrıca şirket, Windows tadında bir Android deneyimi için Microsoft Launcher uygulamasını da sunuyor.