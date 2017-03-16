Dronelardan rahatsız olan kişileri ve birbirinden ilginç avlama tekniklerini duymuştuk ama bu olay, akıllara hakikaten durgunluk verecek düzeyde.

Mülklerini işgal eden dronelara karşı saldırgan davranışlarda bulunan pek çok kişi var ama eminiz ki bu bir ilk. Mağazadan satın alınmış bir quadcopter drone, yüzeyden hava hedeflerini etkisiz hale getirebilen bir Patriot füzesi tarafından vuruldu.

ABD Ordusu Eğitim Komutanı Orgeneral David G. Perkins, pazartesi günü ABD tarafından yayınlanan bir konuşmada, "Amazon.com'dan 200 dolara satın alınan drone'un, Patriot'a karşı en ufak şansı yoktu." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre patriot füzesi, Amerika Birleşik Devletletleri tarafından değil, “düşmanlarıyla sürekli uğraşan bir müttefik” tarafından ateşlendi. Ateşlemenin test amaçlı olmadığı öne sürüldü.

Patriot füzeleri, diğer füzeleri etkisiz hale getirmek için tasarlanmış olan radar güdümlü füzelerdir, yani dronelar gibi hızlı hareket eden küçük hedeflerle baş edebilirler. Bununla birlikte Perkins, bunun pek de ekonomik bir yöntem olmadığına değinmeden geçemiyor. Tek bir patriot füzesi yaklaşık 3,4 milyon dolar değerinde. General Perkins bu nedenle, kötü niyetli kişilerin güdümündeki insansız hava araçlarına karşı alternatif bir çözüm üretilmesi gerektiğini savunuyor.